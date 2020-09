Miguel Pinto se la juega: “Colo Colo le gana a Peñarol con goles de Paredes y Bolados”

Colo Colo enfrenta esta noche a Peñarol en el Estadio Monumental reiniciando su participación en Copa Libertadores y pese a que su presente en el Torneo Nacional no es nada auspicioso, su rival tampoco lo pasa bien en Uruguay, por lo que a priori el partido es de difícil predicción.

Eso sí, el portero albo Miguel Pinto en conversación con el programa Jugados en Youtube, aseguró un triunfo del Cacique.

“Dos a cero gana Colo Colo, goles de Paredes y Bolados”, se jugó sin dudas.

El formado en Universidad de Chile analizó su primera temporada con la camiseta alba.

“Estoy bastante tranquilo con lo que he hecho, no es fácil jugar dos partidos seguidos en Colo Colo, más con el momento por el que estamos pasando. Hay que tener huevos para entrar a este tipo de partidos, sobretodo el último, el de Calera, no era una situación fácil. Era importante mantener el cero antes de un partido de Copa Libertadores, hace tiempo que no se hacía. Es tarea de todos, de Bryan, Darío, Fierro, entre todos tenemos que hacer del arco de Colo Colo el mejor, el imbatible", afirmó.

Sobre los problemas internos, Pinto cree que “cuando las cosas dentro de la cancha no funcionan comienzan a aparecer un montón de situaciones que tienen arreglo, que se solucionan de la misma forma cuando el equipo anda bien. Cuando el equipo anda bien, también hay situaciones de falta de respeto o de situaciones que incomodan o se crean por calentura, por el momento de cada jugador.

Agregando que "uno no sabe qué emociones o sensaciones puede tener el compañero para que reacciones de alguna u otra forma, pero ya un poco más frío pedir disculpas como corresponde y así es como se solucionan las cosas. Todos nos podemos equivocar y tener una reacción errónea, en situaciones donde van a valer cien veces más como hoy a como si hubiera pasado en una situación del equipo mejor".