Mayne-Nicholls hace duro mea culpa por la foto antes de fracasar por Scolari y adelanta: “Jara seguirá hasta que consigamos un DT”

En la previa del partido entre Colo Colo y Athletico Paranaense por la Copa Libertadores, Harold Mayne-Nicholls abordó la búsqueda del nuevo técnico del Cacique y el fracaso en las tratativas por Luiz Felipe Scolari, su gran carta.

“Se sigue trabajando en la búsqueda de un entrenador, especialmente Marcelo Espina, desde el día que se terminó el contrato de Mario Salas. Mientras eso no se solucione, Gualberto (Jara) y su cuerpo técnico seguirán a cargo del primer equipo. ¿Hasta cuándo sigue el interinato? Ya lo dije: si no conseguimos otro entrenador, sigue el cuerpo técnico que está. Y si eso implica hasta la final de la Libertadores, será hasta ahí. La urgencia no siempre trae la solución”, comentó el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro.

De paso, hizo una fuerte autocrítica por la foto que se sacaron junto a Aníbal Mosa y Marcelo Espina que fue publicada en las redes oficiales del Popular cuando iban a por Felipao.

“Sigo creyendo que el técnico de Colo Colo está fuera del país. Lo veremos con un prisma distinto después de esto (…) Después de lo que ha pasado hablar de nombres propios sería una imprudencia. Ya cometimos una con la foto viajando a Brasil, no debemos cometer una segunda (…) Ya está ya, nos equivocamos. No debimos haberlo hecho”, reflexionó.

Sobre lo que viene, el ex presidente de la ANFP dijo que “han surgido nombres, no-nombres, pero a quien fuimos a buscar y era nuestro plan, y seguimos todos los pasos con calma, fue Felipe Scolari. Era nuestro gran objetivo y no fuimos capaces. Hubiera sido peor ni siquiera intentarlo. Ahora esperamos seguir buscando las distintas alternativas que nos presente Marcelo y que todas respondan a lo que requiere el club (…) Uno puede llamar a mucha gente y eso no lo pone en un lugar distinto. Hay montones que nos han llamado. Yo creo que ya pasamos los 150 currículums. Teníamos un candidato, era Scolari, hicimos las cosas como corresponde, nos reunimos con él y no se pudo. Ahora vamos a seguir buscando”.

Con respecto a los dichos de Scolari, dijo que “oficialmente nos enteramos el lunes a la hora de almuerzo a través de una carta que nos envió Jorge Machado, su agente. Ojalá hubiera venido, lamentablemente no se dio. Argumentó que fue por un tema personal. Tendrían que preguntarle a él, no hemos hablado con él después de esto y sería irresponsable de mi parte entregar informaciones sin base”.

“Tranquilos hubiéramos quedado si éramos capaces de traerlo, lo fuimos a buscar, no se pudo y uno tiene que entender que así es la situación. Las negociaciones son así, hicimos todos los esfuerzos, en las formas que corresponde y no lo logramos. Es parte de cualquier sistema entre dos instituciones o personas”, abundó.

Finalmente, dijo de las medidas de seguridad para el duelo ante el Furacao que “estamos con las máximas medidas de seguridad para garantizar un espectáculo de primer nivel. Trabajamos con perros del GOPE que detectan pólvora, artificios, de Investigaciones hicieron un chequeo en todo el estadio. Tomamos más medidas de las que nos pide la Intendencia. Dimos a conocer en detalle el plan a las autoridades, aceptamos el aforo reducido a 30 mil personas y propusimos un tema nuevo, que es un segundo anillo. El primero es de Carabineros y otro en Exequien Fernández con Marathon. Buscamos impedir esa turba que hizo perder el sentido del partido ante Universidad Católica”.