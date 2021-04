Maxi Falcón se ilusiona en su vuelta a las canchas en Colo Colo: "Vamos a dar lo mejor para poder ser campeón"

Maxi Falcón fue expulsado en la Supercopa ante Universidad Católica por una dura discusión con Valber Huerta que le costó estar afuera en los primeros cuatro partidos de Colo Colo.

El uruguayo será titular en el equipo de Gustavo Quinteros ante Universidad de Chile y se ilusiona con dejar atrás el año que pelearon el descenso y ahora piensa en grande: salir campeón.

"Ahora empieza una nueva historia, es un nuevo año y sigan alentando como lo hicieron. Si Dios quiere van a poder volver a la cancha. Me dijeron que se ve muy lindo el Monumental lleno y estoy deseando con todo mi corazón jugar con la gente. Le doy las gracias a los que siempre estuvieron y vamos a dar lo mejor para poder ser campeón", avisa el charrúa en conversación con el sitio oficial de su club.

Maxi Falcón en el último Superclásico en el estadio Monumental (Agencia Uno)

Más allá de lo mal que lo pasaron, Falcon atesora el apoyo de los hinchas de Colo Colo antes de jugar la promoción ante Universidad de Concepción.

"Había como 4 mil o 5 mil personas me habían comentado, es una locura. No sólo estaban en la salida del estadio, también en la ruta y por eso nos demoramos tanto, cada dos kilómetros había una cantidad de gente impresionante. Veía gente con mi remera, cosa que es raro para mí porque recién arranco, pero que haya gente que compre remeras con mi nombre es algo muy lindo, se siente muy bien. Es raro, pero iré asimilándolo. Darle esa alegría de no descender ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida por ahora", rememora.

Para el final, explica cómo es el ambiente ahora en el camarín del Cacique. "En los últimos partidos nos acostumbramos a ganar más que perder, creo que esa identidad es muy importante en la confianza. Mis compañeros me han apoyado en cada momento y más allá del que el club sea grande, tener compañeros de esa calidad está bueno", cerró.