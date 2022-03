Maximiliano Falcón mostró su lado lúdico en una transmisión de Twitch, donde relata que queda sorprendido por la habilidad que muestra en las prácticas Carlo Villanueva, quien es una de las joyas de la cantera de los albos aunque no logra consolidarse en el primer equipo.

En una transmisión de Twitch, Maximiliano Falcón llenó de elogios a uno de sus compañeros en Colo Colo por la gran calidad que muestra en los entrenamientos. Se trata de Carlo Villanueva, volante que ni siquiera es titular en el elenco de Gustavo Quinteros.

Cuándo se le consultó por el jugador al que más cuesta marcar, no dudó en nombrar a una de las joyas de la cantera alba, quien no ha podido despegar debido a lesiones, aunque Quinteros lo tiene bien considerado en el plantel de este año.

"Carlo Villanueva, es muy bueno técnicamente y a mí siempre me ha costado más marcar a un jugador habilidoso, porque por más que sea rápido o fuerte, un jugador habilidoso se marca perfilado o trata de llevar al rival a su lado más débil", comentó el uruguayo a Bulzsports.

Aseguró que el juego impredecible de estos futbolistas es el gran plus que tienen. "Te salen por cualquier lado y ya no te recuperas. A mí me quiebra la cintura", contó el Peluca admitiendo cuando le pintan la cara.

También señaló que "con la pelota en los pies es muy bueno. El otro día hicimos un amistoso y me dejó pagando dos veces", dejando en claro que está teniendo buenos entrenamientos y pide espacio en Colo Colo.

Villanueva, a principio de año, le marcó un gol a Universidad Católica en la Supercopa. Luego de eso ha entrado en varios partidos como suplente. Alguna vez Jorge Valdivia aseguró que sería su sucesor, por las características de juego.