Mauricio Pinilla reconoce una conversación con Marcelo Espina para llegar a Colo Colo: "Vente con nosotros"

Mauricio Pinilla es un futbolista reconocido por su fanatismo por Universidad de Chile. El delantero hizo las inferiores en la U y después de muchos años en Europa terminó regresando a su casa, donde ha cumplido cuatro ciclos como jugador.

Sin embargo la historia de amor entre Pinigol y los Universitarios no terminó bien, con una demanda incluida. En ese momento es cuando el delantero reveló una conversación con gente de Colo Colo.

Sí, el archirrival de Universidad de Chile se contactó, entre bromas, con el atacante que hoy juego en Coquimbo Unido.

En conversación con ESPN, Mauricio Pinilla contó la desconocida y breve conversación. “Cuando quedó la 'embarrá' con la U me encontré con Marcelo Espina y Gabriel Ruiz-Tagle. Me dicen entre risas ‘vente con nosotros’ y les respondí ‘ya me quieren matar a mí, y ahora te querrán matar a ti’. No, no jugaría en Colo Colo, me gusta tenerlo como rival”, expresó.

El delantero dejó claras sus intenciones de no jugar en el Cacique y terminó en el puerto de Coquimbo Unido.