Mark González una vez más revienta a Pablo Guede y recuerda su polémica salida de Colo Colo

Mark González tuvo un breve paso por Colo Colo en 2017, de donde tuvo una polémica salida, porque tras partir del Monumental se fue con todo contra el DT Pablo Guede.

El zurdo, ahora panelista de un programa del CDF, no olvida al entrenador argentino, porque respondió a hinchas en Instagram, donde le consultaron sobre su partida del Cacique.

"Pregúntale a Guede, saludos", fue lo primero que dijo sobre el estratega, poniéndo un emoji de vómito.

Pero eso no fue todo, porque luego agregó que "porque Guede no me hacía jugar, ni entrenar... no tenía nada más que hacer".

Luego de su partida de Colo Colo fichó en Magallanes, y en las misma red social, reconoció que le hubiese encantado retirarse en Universidad Católica, club que lo formó.