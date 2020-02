Mario Salas se defiende de las críticas: "Los proyectos no pueden depender de si se gana o no"

Mario Salas se juega uno de los partidos más importantes desde que llegó a Colo Colo. Cuestionado por la hinchada tras sumar dos derrotas seguidas, el comandante sabe que debe ganar para seguir al mando del cacique.

En la previa del partido con la UC, el técnico se mostró tranquilo y aseguró que "no siento la presión, desde que empezó el año hemos logrado un título, lo que es buenísimo, porque era uno de los objetivos que teníamos. Además en el campeonato nacional hemos jugado bastante bien".

"Si bien los resultados nos hacen vivir, nos hacen comer. Ganamos ante Palestino, un rival muy complicado, luego no merecimos perder ante Cobresal, por la forma en que jugamos, y el partido ante Audax Italiano lo menos que merecíamos era ganar por un tanto", agregó.

En la misma línea, Salas señaló que no se siente presionado por lo que pueda ocurrir el domingo. "Yo evalúo como se están haciendo las cosas y se están haciendo muy bien. Ahora los resultados no han sido los que esperábamos. Pensamos en que estamos haciendo las cosas bien, pero no me siento para nada cuestionado".

En caso de caer ante los cruzados, se especula que pueda salir del club. Ante esto, el DT aseguró que "no creo que los proyectos tambaleen por el partido que viene si estos son sólidos. Yo me veo terminando mi contrato con Colo Colo, y de alguna forma haciendo las cosas como sean mejores, pero también entiendo que somos parte de este tema resultadista, pero también valoro lo otro, y si de alguna forma las cosas no van como uno quiera, tendremos que hacer que las cosas funcionen de otra forma".

"Yo no veo la situación tan alarmante, el foco está en ganarle a Católica. Los proyectos no pueden depender de si se gana o no, para mí. Los proyectos tienen convicción y base. Pero si estoy haciendo las cosas mal, lógicamente hay que evaluar y tomar la decisión que corresponda. Se han cumplido todos los objetivos", sentenció.

Finalmente, se refirió al supuesto quiebre con el plantel. "El camarín está bien, no hay ningún problema, después de una derrota los ánimos son muy distintos y me ven a mí después de los partidos en las conferencias de prensa. No hay ningún problema entre nosotros, todo está bien (...) Colo Colo es un equipo de primer nivel, que tiene jugadores de trayectoria que han triunfado en el extranjero, no es un camarín como cualquier otro, es un camarín especial y siento que lo hemos llevado muy bien".