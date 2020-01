Mario Salas chocho con su equipo 2020: "Colo Colo ahora maneja variantes y el año pasado no podíamos solucionar algunos problemas"

Mario Salas partió con todo en cuanto a resultados con Colo Colo este 2020: eliminó en penales a Universidad Católica de la Copa Chile y ganó el trofeo triunfando ante Universidad de Chile y se estrenó en el Campeonato Nacional con un 3-0 sobre Palestino con un Marcos Bolados sobresaliente.

"El rendimiento de Marcos, si lo juntamos con el término del Campeonato pasado y sumamos los partidos de Copa Chile da algo superlativo. Ha tenido un rendimiento notable, sus compañeros lo han entendido muy bien y hemos sacado provecho de eso. Es notable y esperamos que siga así durante todo el año", comentó el DT albo tras el encuentro.

"Siento que en el primer tiempo nuestros volantes de contención dejaban mucho la zona media. Y en la presión avanzada en tres cuartos ellos nos rompían fácil con Luis Jiménez y César Cortés al centralizarse. Al engancharse en esa zona. Nos costaba, porque no recuperábamos la pelota en primera línea y en segunda línea no teníamos la gente para generarles dudas. Eso lo arreglamos y nos dio resultado", profundizó.

Además, reflexionó que "este equipo está manejando variantes que el año pasado no manejaba, eso lo hace un equipo más completo. La idea es que podamos ser indescifrables para el equipo rival. El partido de Godoy Cruz fue distinto a los tres últimos, ahí llegamos mucho al arco con más posesión y prevalecimos por sobre el equipo rival. Ante la UC, la U y Palestino no ha sido así, nos hemos encontrado con goles a favor que nos han permitido tener otras variantes de juego y la hemos explotado. Uno aspira a tener un equipo de mayor tiro, posesión, protagonismo y que gane. Pero en este acomodo de situaciones, hemos podido tener variantes distintas al año pasado, sin duda".

"No jugamos a la contra. Lo que hacemos son transiciones rápidas. Es algo que el año pasado a lo mejor no teníamos o no la explotábamos, porque las características de los jugadores nos han llevado a ser más rápidos. También nos hemos enfrentado a equipos de volantes habilidosos, como Walter Montillo, Luis Jiménez o César Cortés. Y les hemos privado los espacios para que hagan su juego. Trabajamos las variantes para sacar adelante los problemas que el año pasado no podíamos solucionar", abundó.

Finalmente, el Comandante dijo que "hay un aumento en el nivel. En general me gustaron los tres partidos, pero a ratos. Hoy me queda la sensación donde debimos tener más la posesión, ahí hay una oportunidad de mejora. Estamos intentándolo, este es un equipo que lo intenta, hemos sido imprecisos y nos equivocamos mucho. Queremos un equipo más fuerte, más potente. ¿La intensidad? Me encanta".