Macnelly Torres confiesa: “Estuve muy cerca de volver a Colo Colo”

Macnelly Torres estuvo en diálogo con el panel de Todos Somos Técnicos de CDF y recordó lo que fue su paso por Colo Colo, equipo donde supo destacar en Chile.

“De mi paso por Colo Colo creo que con Lucas Barrios fue con el que mejor nos entendimos. Hicimos una dupla que le dio muchos triunfos a Colo Colo. ¿Las asistencias? Es una cualidad natural, que siempre tuve. En Colo Colo tuve la oportunidad de demostrarla. Sabía que llegué con una expectativa importante, a un club exigente, una hinchada igual. Muy agradecido siempre con Chile. Con los dirigentes de esa época, el club, la gente del club, los utileros, departamento médico. Siempre tengo a Colo Colo en mi recuerdo”, manifestó.

Sobre la tricota que lució hace unos días, remarcó que “estuve viendo las camisetas que he usado y encontré la de Colo Colo, siempre me gustó la blanca. La tenía guardada y decidí ponérmela para entrenar y recordar, conmemorar mi paso por este lindo club”.

También aprovechó para desclasificar algunos archivos: casi se viste de nuevo con el indio. “Hace un par de años estuve cerca de volver, no se dio. Estaba en Atlético Nacional en un momento importante. No sé si ya es posible, ya tengo 35 años, pero si se da me gustaría, es un lindo club. Si se da, bienvenido, si no me quedaré con el lindo recuerdo”, manifestó agregando que “para ir necesitaría que un dirigente me diga que el entrenador que esté quiere contar conmigo, que me quiere dar minutos, que aporte mi experiencia”.

¿Es cierto el mito de que el clima le jugó en contra? “El frío sí lo sufrí, pero eso no me costó. Me costó que fue mi primera salida de Colombia, llegaba a una parte muy distinta, iba del Cúcuta Deportivo que, sin demeritar porque fue donde me impulsé, es un club pequeño y llegaba a un club como Colo Colo que se notaba que era el más grande. Todas esas cosas cuestan. Después le tomé la mano a todo, a los compañeros, al clima, al club y comencé a rendir”, explicó.

“RUEDA SABE MANEJAR GRUPOS”

Reinaldo Rueda tuvo en varios períodos a Macnelly Torres. “Estuve con Rueda en la selección Sub 20 en el 2003 en el Mundial de Emiratos Árabes, luego me citó a la mayor a una Copa de Oro en 2005 y en Atlético Nacional ganamos la Copa Libertadores. Siempre le ha gustado el 10, el jugador que intenta habilitar, que da creatividad, juego de conjunto. Me imagino que dentro de lo que está mirando no encuentra que Valdivia o el resto no están en buen nivel. Desde su punto de vista, claro. Quizás por ahí pasa, pero sí sé que le gustan los 10”, recordó el enganche.

“No tengo mucho contacto con él. Es un entrenador que para mí es líder, que sabe manejar los grupos. De pronto no es un entrenador que le gusta chocar con los jugadores o que intenta tener protagonismo. Maneja las situaciones de una forma más tranquila. Lo que he visto de Chile siento que intentó hacer un recambio, lo cual es algo bastante complicado. Sabemos que en el fútbol lo primero que se mira es el resultado y por ahí no lo acompañaron en los inicios. Luego empezó a llamar a los históricos y le ha ido encontrando la mano a la selección Chile. Hay que saber que llega a un grupo que consiguió cosas importantes, se la va a jugar y sabe que esto iba a pasar cuando aceptó el reto. Le queda ese trabajo de seguir por la línea de un Chile peleador, que sale a buscar lo partidos de local y visitante. Todos piensan que Chile debería estar en el Mundial. Es un reto grande, pero es un entrenador con mucha experiencia”, abundó.

Macnelly Torres con Rueda en Atlético Nacional. (Foto: Futbolete)

Finalmente, sobre la “extinción” de los enganches, meditó que “muchos entrenadores creen que un 10 no puede hacer de volante interior o ir a otra posición, hacer doble línea de cuatro e ir a un costado. Quizás ahora se ve menos al 10 que está de espaldas, pero los creativos siguen apareciendo. Sólo que los llevan a otras posiciones y tienen más tareas al marcar. Así juegues de 10 o no, debes saber jugar de espalda, el fútbol no te deja siempre de frente al arco contrario, hay que saber apoyarse a un toque, dejarla pasar para una pared, buscar soluciones. Va en la técnica y en la inteligencia”.

Macnelly Torres tiene 35 años y milita en Alianza Petrolera de Colombia. Con Colo Colo ganó dos Campeonatos Nacionales.