Marcelo Barticciotto dejó clarísimo que le gusta la calidad de Luciano Cabral en el análisis profundo que hizo de Colo Colo con la eventual incorporación del talentoso “10”. Hasta se acordó de otro vistoso volante ofensivo: uno colombiano que Barti dirigió en su paso por el Cacique como entrenador.

Macnelly Torres salió al baile en esta conversación del panel de Cooperativa Deportes. Todo después de escuchar a Daniel Morón, quien ratificó el interés albo para ir por el fichaje de Cabral. En la reunión de directorio de este lunes 27 de mayo, la plana mayor de Blanco y Negro le dio el vamos al gerente deportivo para buscar la contratación del volante de Coquimbo Unido.

Barticciotto aseguró que “es un muy buen jugador. Coquimbo juega para él. ¿Almirón hará un equipo que juegue para él en Colo Colo? En Coquimbo está rodeado para aprovechar sus virtudes y que no se noten sus defectos. ¿En Colo Colo estarán dispuestos a jugar para él? Yo creo que no”, fue la consulta que le planteó a su compañero José Antonio Prieto.

“Coquimbo Unido juega para él, pero Cabral responde con goles y asistencias. ¿Colo Colo tiene ese jugador? Me parece que no lo tiene. Si Cabral va a Colo Colo tendría que jugar de otra forma, 4-2-1-3 o 4-2-3-1. Si lo lleva es para que juegue donde juega habitualmente. Y no con esa frase matadora de los volantes ‘jugar abierto a la izquierda”, le apuntó el Toño Prieto, un experimentado periodista.

Fue entonces que Barticciotto sacó a colación el recuerdo de ese enganche cafetalero que arribó a los albos tras sorprender a América con el Cúcuta en la mismísima Copa Libertadores 2007. “Cuando llegué a Colo Colo, Macnelly Torres no jugaba. Era un extraordinario jugador. Extraordinario”, contó sobre el experimentado futbolista que hoy tiene 39 años y con suerte ha sumado minutos en Alianza FC.

El fichaje más que factible de Luciano Cabral por Colo Colo por el accesible valor de la cláusula para sacarlo de Coquimbo Unido hizo recordar a Macnelly Torres. Fue Barti, quien revivió aquella dupla temible que el barranquillero conformó con Lucas Barrios.

“A Macnelly le dije que conmigo iba a jugar. Hablé con él y a Lucas le dije que le picara al espacio porque él la va a dejar donde tiene que ponerla. Y Barrios fue goleador del mundo. Se puede diseñar un equipo en base a eso. Decirles a los volantes centrales que van a correr más porque Cabral no se va a involucrar tanto”, apuntó el “7” del equipo albo que logró la histórica consagración en la Copa Libertadores 1991.

Y prosiguió. “Si traen a Cabral es para que juegue, aunque nadie tiene el puesto asegurado en Colo Colo. Si juega, uno de los volantes tiene que salir. Pavez es el único volante de marca. Vidal no me lo imagino afuera”, sentenció Barticciotto para graficar la especie del puzzle que debe armar Jorge Almirón si es que llega el “10” surgido de las inferiores de Argentinos Juniors.

Los números de Luciano Cabral en Coquimbo Unido

Luciano Cabral fichó por Coquimbo Unido tras salir en libertad de la prisión luego de cumplir cinco años de una condena de 10 por su participación en un homicidio. Desde el primer día, dejó detalles técnicos que llamaron mucho la atención de Fernando Díaz.

Y una sorpresa por la condición física con la que llegó. Con la camiseta aurinegra, Cabral ha disputado 49 partidos: marcó siete goles y regaló cinco asistencias en 3 mil 760 minutos, según datos provistos por Transfermarkt. También tres tarjetas amarillas y una roja directa.

