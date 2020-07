Luca Pontigo y su periplo en el fútbol amateur para tocar fondo: "Pedí que me pagaran sólo la bencina"

Luca Pontigo fue en su momento la gran promesa en el ataque de Colo Colo, pero el canterano albo nunca dio el salto y en medio de préstamos a Magallanes, Rangers e Iberia, pocos partidos alcanzó a jugar por el primer equipo del Cacique.

En entrevista con DaleAlbo, el delantero que actualmente tiene 25 años contó su periplo para estar hoy en Deportes Copiapó en búsqueda de la explosión definitiva.

“Salgo de Cauquenes (2017), y no de la mejor forma por problemas con el DT. De ahí tuve un viaje a Francia, estuve probándome en algunos clubes, pero de cuarta división, quienes me ofrecían quedarme, pero allá no es profesional, entonces no había contratos. Estuve tres meses allá y me devolve”, contó Pontigo.

Agregó que “acá busqué ir a algún club de segunda, pero todos me cerraron las puertas porque ya tenían los equipos conformados, pero me llamó un periodista muy amigo de mi madre que trabaja en Real San Joaquín y le dice que fuera allá para mantenerme”.

Y su paso por Real San Joaquín fue especial, puesto que no recibió salario y sólo se contentó con un bono para la bencina.

“Hablo con el profe y le dije que no necesitara que me pagara, sólo la bencina para el trayecto de mi casa al estadio. Estuve cuatro meses ahí, fue una experiencia donde aprendí mucho, pero me hizo tocar fondo porque es una división que no tiene las mismas condiciones que el fútbol profesional. Fue como que me tiraran un balde de agua en la cara y me dijeran: ya po’, despierta”, sentenció.

Pontigo en Colo Colo.