Los resultados que necesita Colo Colo para volver a ser puntero del Campeonato Nacional después de 875 días

Tuvo que pasar un estallido social y una pandemia (ojalá) para que Colo Colo volviera a ver la luz en el Campeonato Nacional. El cuadro albo volvió a la victoria con goleada sobre Wanderers y sumó su noveno partido sin derrotas, lo que se ve reflejado en los números.

Al cierre de la decimotercera fecha de la liga chilena, el Cacique alcanzó el tercer lugar en Primera División con 21 puntos, dos menos que Universidad Católica y a tres unidades del líder, Unión La Calera. Pero el panorama puede ser aún mejor este fin de semana.

Esto, porque Colo Colo puede llegar al primer lugar de la tabla de posiciones por primera vez desde el remoto año 2019, específicamente el 10 de marzo, cuando igualó con Cobresal en El Salvador y retuvo el primer lugar en la fecha 4.

La cuenta del cuadro popular alejado de la posición de privilegio sumará 875 días este domingo, cuando visite a Deportes Melipilla en La Calera (20:00 horas). Serán casi dos años y medio sin mirar para abajo al término de una fecha del campeonato.

Colo Colo fue puntero por última vez del Campeonato Nacional luego del 0-0 con Cobresal el 10 de marzo de 2019

Pero sentarse albos. Para llegar al primer lugar, el equipo de Gustavo Quinteros no sólo debe derrotar a los Potros, si no que además necesita que La Calera pierda en su visita a Huachipato y que Universidad de Chile le quite puntos a Universidad Católica.

Precisamente la UC es la que entrega mayor simbolismo a la apuesta colocolina, ya que fueron los cruzados quienes les ganaron en el Monumental el 17 de marzo de 2019, se tomaron la punta e iniciaron el trágico camino del Cacique, que rozó el descenso.

Revisa la tabla de posiciones del Campeonato Nacional



POS EQUIPO PJ PTS 1 UNIÓN LA CALERA U. LA CALERA 12 24 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIV CATÓLICA 12 22 3 COLO COLO COLO COLO 12 21 4 AUDAX ITALIANO AUDAX 13 21 5 EVERTON EVERTON 12 20 6 LA SERENA LA SERENA 12 19 7 ÑUBLENSE ÑUBLENSE 13 19 8 DEPORTIVO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 12 19 9 UNIVERSIDAD DE CHILE U. DE CHILE 12 19 10 UNIÓN ESPAÑOLA UNIÓN ESPAÑOLA 12 18 11 O'HIGGINS O'HIGGINS 13 18 12 MELIPILLA MELIPILLA 13 16 13 PALESTINO PALESTINO 12 14 14 COBRESAL COBRESAL 12 13 15 HUACHIPATO HUACHIPATO 12 9 16 CURICÓ UNIDO CURICÓ UNIDO 12 7 17 SANTIAGO WANDERERS WANDERERS 12 1

Revisa la programación de la 14ª fecha de la liga chilena