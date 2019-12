Los refuerzos que busca Colo Colo tras Matías Fernández y Leo Valencia: “Martín Rodríguez, Puch y un 9 son opciones”

Colo Colo tiene dos refuerzos oficializados en Miguel Pinto y César Fuentes, mientras que ya tiene cerrados a Leonardo Valencia y Matías Fernández, a la espera de los últimos detalles y los exámenes médicos para darlos a conocer.

Al ser consultado por estos dos futbolistas, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, comentó que “la gerencia técnica está conversado con distintos jugadores, entre ellos los que me nombras (Valencia y Fernández). Pero debemos esperar un par de horas o un día para oficializarlos. Estamos viendo. De aquí a mañana vamos a tener alguna noticia para los medios y los colocolinos”.

Además, dijo que el camino dicta que pueden venir más. “Sí, esos dos y un 9. ¿Se cierran las compras con ellos tres? No sabemos. Primero vamos a terminar el plan del directorio con la gerencia técnica y Mario Salas. Eso a un par de días debería estar resuelto (...) No sé si serán tres jugadores más, la cosa se puede mover un poco más. Pretendemos dilucidar todo esto en los próximos días, estamos conversando con nuestro técnico a cada rato. Estamos bien encaminados, hemos trabajado duramente, este tipo de negociaciones no se hace en dos días. Deben tener tranquilidad, no queremos adelantarnos”.

Consultado por alguna venta, Mosa recalcó que “sobre salidas no ha llegado nada formal. Tenemos un mail de un representante de un jugador muy vago, no da para hacer un análisis. Vamos a cerrar el equipo y luego veremos posibles salidas”.

Finalmente, reconoció que hay otros nombres en la palestra. “Martín Rodríguez es una opción, es una lienza tirada como decimos los sureños (…) Tenemos una hoja de ruta y ahí hay jugadores que le interesan a Colo Colo, pero no por ponerse sobre otra institución. Edson Puch es una alternativa, lo dije ayer, hemos tenido conversaciones, tenemos muy buenas relaciones con el Grupo Pachuca, hemos conversado, tienen la intención y nosotros también, hemos hablado con la representante del jugador. ¿El 9? Yo creo que deberíamos tenerlo resuelto. Todo antes de Navidad”, concluyó.