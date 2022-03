Colo Colo no ha logrado alinear a muchos jugadores Sub 21 en el torneo, lo que se repetirá contra Antofagasta en Calama donde los titulares serían los mismos que jugaron ante la U. Tema que Gustavo Quinteros lo toma con tranquilidad, pues cree que cuando jueguen Copa Libertadores cambiará el escenario y se le darán muchas chances a los canteranos.

Los juveniles de Colo Colo no han tenido el protagonismo este 2022 que sí se vio en el equipo durante el año pasado, cuando Gustavo Quinteros confió en muchos de ellos. El mal arranque de torneo del Cacique llevó al estratega a disponer de los jugadores más experimentados, relegando a los canteranos a segundo plano.

Situación que se repetirá esta tarde ante Antofagasta, en Calama. Los albos apelarán al famoso "caballo bueno repite" y la formación que enfrentará a los Pumas será la misma que jugó la semana pasada ante Universidad de Chile.

¿Qué pasa entonces con los juveniles? El minutaje Sub 21 es tema en el cuerpo técnico del Cacique. Vicente Pizarro fue titular en las dos primeras fechas ante Everton y La Serena, partidos donde no completó los 90 minutos pues el estratega buscó otras variantes cuando el encuentro no podía destrabarlo. Luego de eso, no jugó más.

También apareció Jeyson Rojas en la defensa. Reemplazó ante Audax Italiano a Óscar Opazo en la tercera fecha y fue titular ante Huachipato en la cuarta jornada. Y ante la U lo puso al final "para sumar minutos Sub 21". Claro que jugó por emergencia más que por convicción del DT, que tiene al Torta como titular.

También aporta algunos minutos Alexander Oroz, que incluso le anotó a Everton y luego entró otra vez contra Huachipato. En ese encuentro también entró Luciano Arriagada, aunque como Rojas estuvo los 90 minutos en el CAP no suman para la regla del minutaje Sub 21.

Los que nunca más aparecieron fueron Joan Cruz, Jordy Thompson y Daniel Gutiérrez, que el año pasado eran habituales en las convocatorias a los partidos del Popular.

Un tema que a Quinteros lo inquieta aunque sabe que el torneo nacional es largo. "Este año al tener Libertadores seguro se dará la posibilidad de utilizar chicos jóvenes, hay un montón de juveniles que están preparados para hacerlo bien. Los juveniles van a tener mucha más participación", aseguró.