En Colo Colo ya dan vuelta la página por la contundente victoria ante Universidad de Chile en el Superclásico y piensan en los grandes objetivos que se le vienen en esta temporada, donde deberán afrontar la Copa Libertadores.

Si bien el sorteo está agendado por la Conmebol para el 23 de marzo, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, demuestra que no piensa en un grupo accesible, destacando que le gustaría enfrentar a equipos poderosos como Boca Juniors o River Plate.

"A lo mejor a uno por conveniencia dice 'bueno enfrentemos a estos que nos da más posibilidad de pasar'. Pero el corazón y las ganas y en los desafíos me dice 'ojalá nos toque Boca, River, los grandes del fútbol argentino', me encantaría. Porque bueno, porque es lindo ir a jugar al Monumental o la Bombonera, pero bueno esperemos", comentó Quinteros en el programa Equipo F de ESPN.

En ese sentido, el entrenador colocolino asegura que si su plantel llega dando todo su potencial es capaz de medirse con cualquier rival en la competencia, por lo que deben seguir trabajando para que esto suceda.

"Ojalá que nosotros estemos bien, si podemos jugar al máximo de nuestras posibilidades, jugar bien, estar siempre en esos partidos, dar el máximo, podemos pelear para avanzar. Si cometemos errores o no estamos prendidos en Copa Libertadores quedas afuera en seguida", destaca.

Para el sorteo de la Copa Libertadores falta que se defina la fase 3 de la competencia, que comienza esta semana con duelos de ida y vuelta donde destacan los partidos de Fluminense vs. Olimpia, Everton vs. Estudiantes de La Plata, Universidad Católica vs. The Strongest y América Mineiro vs. Barcelona.