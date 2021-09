Colo Colo no solo hace noticia como el líder del Campeonato Nacional y el flamante bicampeón de la Copa Chile. Los albos también lograron un hito histórico para el Club Social y Deportivo luego de conseguir superar los 50 mil socios al día.

El cacique ha visto un tremendo aumento en sus asociados desde la temporada pasada, donde pese a pelear el descenso los hinchas se hicieron presentes con su apoyo. Esto, sumado a los requisitos para ingresar a los estadios en medio de la pandemia del coronavirus, han hecho que el elenco de Pedrero cuente hoy con una base sólida de la mano de sus seguidores.

El momento que vive Colo Colo es celebrado no solo entre el club y sus fanáticos, sino también por parte de la prensa. En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó el hito y destacó lo que está pasando con los albos.

"Me parece que es un camino que hay que llevarlo bien. Que no sea simplemente las ganas de ser socio y después no pagar más las cuotas. Darle musculatura o poder de decisión. Lamentablemente no puede ser como Alemania", comenzó explicando.

Para Guarello, la aparición del Club Social en medio de Blanco y Negro ha servido para calmar las cosas tras la mala pasada de la mesa anterior. "Me parece que lo que hizo la directiva de Mosa fue un callejón sin salida que le hizo mucho daño al club. Esta administración es más discreta, con capacidad de negociación. Es mediadora, que es lo que tiene que hacer".

"Hay una fragilidad porque la propiedad sigue siendo de los accionistas, pero si tienes 50 mil socios para mostrar tienes una fuerza muy grande. Muchos años el Club Social fue un monigote de los accionistas, estaban amedrentados. Se utilizó como una herramienta para tener más poder y hacerla desaparecer y no lo lograron, lo que es bueno", agregó.

Finalmente Guarello le recalcó a los hinchas que ahora también tienen un rol dentro de Colo Colo. "Esa es una participación positiva y nadie se autodenomina como vocero. Es un grupo que puede votar, ir a asambleas y en el futuro por qué no llenar el estadio solo con socios".