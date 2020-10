Juan Cristóbal Guarello: "Este Colo Colo es el peor que he visto en la historia, le gana cualquiera"

Una vez más, Colo Colo decepcionó en su último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El Cacique cayó por la cuenta mínima ante Jorge Wilstermann y quedó eliminado, no solo de la Libertadores, sino que también de la Copa Sudamericana.

El agónico tanto del ex Universidad de Chile, Moisés Villarroel, dejó al Cacique en el último puesto del Grupo C del torneo. Es por esto que las críticas no se hicieron esperar para todos en Macul. El reconocido periodista de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, barrió el piso con el presente del cuadro albo.

"No es irreconocible lo de Colo Colo, porque no es que venía bien, es totalmente reconocible este conjunto albo. Quinteros debe estar reflexionando y pensando en cómo arreglo esto, si bien el equipo había mejorado, Costa había mejorado igual, pero le pusiste un equipo mañosito, que se paró bien atrás y que aguantó, y Colo Colo no tuvo un solo argumento futbolístico para llevarlo hacia adelante", comenzó su discurso en los Tenores.

El Tenor continuó su comentario con furia por el pobre juego albo: "El cabezazo de Blandi al final del partido sería todo lo de Colo Colo. Es increíble lo complicado que es analizar el juego de Colo Colo porque no hay una manilla de donde agarrarse. Quinteros sale con un 4-3-3, pero ¿de qué jugó Valencia? Y eso que los bolivianos te daban 30 metros de cancha".

"Cuando el rival no te ofrece nada te hacer ver muy mal, pero Colo Colo no ofreció nada tampoco, Bolados no ganó nunca, no aporta nada el descuelgue de Suazo, y si los bolivianos hubieran tenido un par de jugadores talentosos te hubiese complicado", refrendó.

Por último, Guarello no dudó en reconocer que el club pasa por el peor momento de su historia: "Es un nuevo capítulo de un equipo que anda mal, que tiene la peor racha de su historia en el Monumental. Es un equipo que tiene un plantel muy caro además. Este Colo Colo es el peor que he visto en la historia".

"Este equipo perdió con Huachipato, con O'Higgins, con unos bolivianos que no ganaban de visita hace 34 años. A Colo Colo le gana cualquiera, se convirtió en "Sportivo Perder", se dejan llevar por la inercia. La idea de Quinteros es levantar al camarín, pero parece que el equipo sigue en la UTI", sentenció.