Juan Carlos Gaete niega ser el contagiado de coronavirus en Colo Colo con potente mensaje

Este jueves un verdadero terremoto se generó en Colo Colo luego de confirmarse un caso de coronavirus al interior del plantel. El contagiado fue apartado del equipo y se encuentra en cuarentena hasta los próximos exámenes.

Luego de conocerse que uno de los integrantes del cacique dio positivo al covid-19, los rumores inmediatamente se instalaron en redes sociales. Y uno de los nombres apuntados fue el de Juan Carlos Gaete, quien ha estado sin ver acción en las últimas semanas.

La ex figura de Cobresal era señalado como el contagiado con coronavirus, algo que no le cayó nada de bien. Es por ello que durante la tarde de esta jornada, apareció en su cuenta de Instagram para negar estar enfermo y, de paso, lanzar una potente crítica.

Gaete descartó estar contagiado con Covid-19. Foto: Agencia Uno

A través de una historia en dicha red social, Gaete publicó uno de los mensajes que lo apuntaban como el caso positivo. Ahí, el extremo salió al paso con todo y aseguró que "no falta la gente o páginas que inventan hue**. Gracias a Dios hasta el momento no me he contagiado de Covid-19".

Pero eso no fue lo único, ya que el delantero albo insistió en su crítica y señaló que solo buscan perjudicarlo. "Gente hue*** no sabe qué inventar para dañar mi imagen o la de cualquier compañero de trabajo".

Por ahora, en Colo Colo se mantiene reserva del nombre de la persona contagiada con coronavirus, quien se recupera de manera favorable mientras permanece en cuarentena.