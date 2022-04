El ex delantero de Universidad Católica y hoy comentarista de ESPN Chile, José Luis Villanueva, reiteró que su ídolo de pequeño fue el crack de Colo Colo, Marcelo Barticciotto. El Beckham chileno veía los partidos del atacante argentino y nacionalizado chileno para después intentar imitar su técnica.

Las palabras de Villanueva llegaron en el programa ESPN Fútbol Chile, mientras el panel debatía sobre los referentes de la historia de Colo Colo y el proceso de la Copa Libertadores 1991.

“Mi clave es mi ídolo de chico, después me gustó el Matador Salas para toda la vida… pero Barti me gustaba, usaba la 7 de chico por él. Me gustaban sus centros, veía los partidos de él y me iba a la cancha a intentar hacer los centros que tiraba él, ese centro con el efecto”, sostuvo Villanueva.

Cabe recordar que este pasado martes 19 de abril, Colo Colo festejó su 97° aniversario y la conversación se dio en el marco del nuevo cumpleaños del Cacique. Hace algún tiempo Villanueva reconoció que en su niñez fue hincha del Cacique pese a que después terminó más que identificado con Universidad Católica.

José Luis Villanueva partió su carrera profesional en Palestino para cumplir dos períodos en Universidad Católica. Además, en su larga carrera defendió las camisetas de Deportes Temuco, Ovalle, Cobreloa, Racing de Argentina, Morelia de México, Ulsan Hyundai Horang-i (Corea del Sur), Vasco da Gama de Brasil, Bunyodkor (Uzbekistán), Tianjin Teda de China, Antofagasta, Boca Unidos (Argentina) y Magallanes.

Por su parte, Barticciotto fue jugador de Huracán, Colo Colo, América de México y Universidad Católica, para terminar su carrera como futbolista con el Cacique en 2002. Como DT dirigió a Universidad de Concepción, a los albos y Audax Italiano.