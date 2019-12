Jorge Valdivia y la realidad: " Es muy difícil, muy difícil que un equipo chileno gane la Copa Libertadores"

Jorge Valdivia no tuvo pelos en la lengua y reconoció que es muy difícil ver a Colo Colo u otro equipo nacional campeón de la Copa Libertadores a futuro. Para el Mago, el presente económico de los clubes argentinos y brasileños está a años luz.

“Lo importante es tener un buen plantel para competir. Contra River no puedes porque se gastan 15 millones de dólares. En Brasil Flamengo lo mismo. Se gastó la plata para ser campeón y lo fue”, dijo el volante en entrevista con Rodrigo Sepúlveda.

Agregó que “acá se nos exigente mucho y no está mal, pero hay que ser realistas. Ellos tienen un presupuesto e instalaciones del nivel de Europa. Es muy difícil, muy difícil que un equipo chileno gane la Copa Libertadores”.

Complementó: “es difícil jugar contra esos equipos, pero hay que jugar, aunque el margen es pequeño para poder hacerles frente”.

Consultado su le da pena su tajante afirmación, el Mago sostuvo que prefiere enfocar los esfuerzos en dar todo hasta donde se pueda, más allá de lamentarse por las pocas opciones.

“Si para empezar un campeonato te da lástima mejor no juego, no me presento, igual vamos a competir. La UC lo hizo este año, pero cuando tuvo que apretar las turcas falló. Católica tenía un gran plantel, pero no le alcanzó en la Libertadores y atropelló en el Torneo Nacional”, expuso.

Sentenció que “nosotros teníamos un buen equipo el año pasado y competimos en la Libertadores. Palmeiras en ese minuto andaba como avión, y nombre por nombre éramos jugadores experimentados y otros buenos jóvenes”.