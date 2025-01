Mientras sigue trabajando para reforzarse, la U de Chile se prepara para su segundo amistoso de la temporada 2025. El Romántico Viajero enfrenta a Godoy Cruz este sábado 11 de enero desde las 18:00 horas, en un duelo para el que ya tiene formación.

Gustavo Álvarez no lo ha pasado nada bien en los últimos días no sólo porque no llegan jugadores, sino que también porque se le lesionan los que tiene. Para el choque con el Tomba, el DT pierde a dos titulares con Maximiliano Guerrero y Charles Aránguiz, por lo que busca la forma de reemplazarlo.

Esto dará a paso a importantes novedades para buscar su primer triunfo del año. Cambios desde el arco a la delantera marcarán a un elenco estudiantil que espera reencontrarse con los abrazos después de un debut en el que dejó muchas dudas.

La U renueva su formación para el amistoso con Godoy Cruz

La U partió este viernes rumbo a La Serena para lo que será su amistoso ante Godoy Cruz. En su última práctica, el Bulla probó la formación que parará contra el Tomba, la que tiene varias sorpresas.

La U ya está en La Serena y tiene formación para enfrentar a Godoy Cruz. Foto: U. de Chile.

La primera está en la portería. Gabriel Castellón deja el arco para que Cristopher Toselli se ponga los guantes y demuestre que está para pelear una camiseta de titular ante un rival no menor como el cuadro trasandino, protagonista en 2024 en Argentina.

Publicidad

Publicidad

En la defensa también hay movimientos, con el regreso de un cortado. Ignacio Tapia vuelve a la titularidad en la U para acompañar a Matías Zaldivia y Franco Calderón para afirmar una zona que no se vio bien ante Coquimbo Unido días atrás.

ver también Vuelco total: aseguran que Javier Altamirano será el tercer refuerzo de la U

Las ausencias de Maximiliano Guerrero y Charles Aránguiz dan paso a caras nuevas en el mediocampo. Fabián Hormazábal será el carrilero derecho y Gonzalo Montes asoma como la gran sorpresa, cerrando con Israel Poblete, Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda.

Finalmente está el ataque, donde habrá un doble 9 con Leandro Fernández y Nicolás Guerra. Este último podrá jugar a pesar de ser expulsado en el duelo con Coquimbo Unido, ya que las tarjetas rojas no cuentan para el próximo en la Copa de Verano.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, la U tiene formación para enfrentar a Godoy Cruz. Esta será con Cristopher Toselli en el arco; Matías Zaldivia, Franco Calderón e Ignacio Tapia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Gonzalo Montes y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Nicolás Guerra y Leandro Fernández en la delantera.

Encuesta¿Te gusta la formación de la U ante Godoy Cruz? ¿Te gusta la formación de la U ante Godoy Cruz? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Luego del partido con Godoy Cruz, la U pondrá la mira en un verdadero partidazo que se le viene por delante. El Bulla seguirá su pretemporada con un amistoso ante River Plate el próximo viernes 17 de enero desde las 20:00 horas en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Publicidad

Publicidad

ver también Periodista dice que Michael Clark echa pie atrás en adquisición de acciones de Azul Azul y le da la razón a CMF

¿Cuáles fueron los números de Gonzalo Montes en la última temporada?

Gonzalo Montes prepara su debut en la U luego de haber disputado 39 partidos oficiales en total con Huachipato en 2024. 4 goles, 1 asistencia y 3.248 minutos fueron su saldo en la última temporada.