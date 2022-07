Jorge Valdivia sigue pegándole a Gustavo Quinteros: "Si llevaste a un jugador al límite y ahora no lo tienes, no es excusa ante una derrota"

Jorge Valdivia aprovechó una publicación de RedGol para ahondar en sus dichos contra Gustavo Quinteros. El ex jugador albo había manifestado que el estratega "terminó de lesionar a Emiliano Amor" y luego agregó que no tener a un jugador no es excusa para una derrota.