Gabriel Suazo puede dejar el Estadio Monumental. El buen momento del capitán de Colo Colo ha despertado el interés extranjero y un grande de Turquía es el último gran candidato para llevárselo: el Fenerbahce lo tiene en su lista de posibles refuerzos, en donde también figura Marcelo.

"Lo importante es que hay interés, existe. Además hay un par de equipos más, apareció uno nuevo de España. Esperemos que alguna de ellas llegue a buen puerto", aseguró el representante de Suazo hace algunos días.

Y uno de sus ex compañeros está convencido que ya es su momento de partir. Para Jorge Valdivia, Suazo ha tenido un gran crecimiento en Colo Colo, pero aún le faltan aspectos físicos que puede potenciar con una partida hacia el extranjero.

"Si algo le criticábamos mucho cuando eramos como compañeros, era que no cerraba. Eso para un lateral es imperdonable, que no te llegue a cerrar a las espaldas del centra. Y eso lo ha mejorado mucho. No me ha sorprendido para nada su evolución. Y es todo de Suazo, aquí no hay entrenadores ni nada", aseguró el Mago en ESPN F360.

"Él entrena, es un tipo centrado. Cuando da declaraciones, nunca vende humo y nunca quiere ser más. Al contrario, es un jugador que está a la par de lo que representa ser capitán de Colo Colo", complementó.

"Yo hablo muy seguido con él, me pone muy contento. Lo que sí, y se lo he dicho, es que tiene que mejorar mucho en lo físico. En el partido de Chile contra Ecuador, le tocaron dos aviones por su sector. Ahí lo vi incómodo, entró perdido. Y eso es lo que tiene que mejorar, por eso me gustaría que se fuera de Colo Colo", cerró.