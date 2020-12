Jorge Valdivia y detalle del regreso a Colo Colo: "A la reunión con Quinteros y Espina y me fui en bicicleta"

Jorge Valdivia ya es jugador de Colo Colo en el regreso del Mago al estadio Monumental. El experimentado volante nacional tiene la misión de liderar al cuadro albo lejos del fondo de la tabla del Torneo Nacional y diluir la posibilidad del descenso.

El Mago vuelve pese a que no se marchó en los mejores términos a fines del año pasado, incluida una demanda a Blanco y Negro por lo que consideró temas económicos pendientes.

“Sobre el tema de volver no sabía que iba a pasar, estaba sin hacer nada en mi casa y de repente escuché la posibilidad de tener una reunión con Gustavo Quinteros y Marcelo Espina y me fui en bicicleta”, dijo Valdivia en ESPN Radio Chile.

"LO QUE PASÓ ES LO QUE MENOS INTERESA HOY EN COLO COLO, LO QUE URGE ES GANAR"#ESPNRadioChile @el_mago_oficial: "Lo que me lleva a estar en @ColoColo es tratar de que todos juntos podamos salir de esta situación". pic.twitter.com/6glwjKLe5Y — ESPN Chile (@ESPNChile) December 2, 2020

Agregó que “si me hubiera inquietado o me hubiera sentido presionado no voy, me quedo en mi casa tranquilo. Lo que hoy pasa Colo Colo son oportunidades únicas de dejar marcado mi nombre en el club”.

Por otro lado reveló que las palabras de Marcelo Barticciotto lo emocionaron, con el amor propio y por Colo Colo a tope para ser un gran aporte a un necesitado Cacique.

“Iba en el auto y justo de casualidad escuché al Barti en una introducción en la radio y tenía razón, sus palabras me llegaron, era la oportunidad de no defraudar a la gente y eso me hizo sentir muy identificado y estoy en esa posición, no quiero defraudar a los hinchas. Voy con todo”, expuso.

Sobre sus diferencias con la directiva, Valdivia sostuvo que “cualquier cosa que pueda decir puede ser usada en mi contra, así que prefiero no enfocarme en lo que pasó, eso no interesa, porque hoy lo que urge es ganar. Prefiero no dedicarme a explicar si en un minuto dije una cosa que enojó a alguien, lo que me lleva a estar en Colo Colo es tratar de revertir esta situación. Decir que alguien tiene la culpa no sirve de nada”.

Colo Colo vuelve a la cancha con la obligación de sumar tres puntos este sábado ante Huachipato en el CAP. ¿Podrá estar el Mago en el partido de la vigesimoprimera fecha del campeonato?

“La verdad es que no sé, pero considero que no puedo decir cuando llego porque no es sólo voluntad, no puedo vender humo. Voy a estar cuando me toque, soy consciente de que no hay tiempo, pero espero que cuando esté listo no salga más”, declara.

Sentenció que “cuando hablan del físico quiero entender que lo relacionan con mi edad, pero las lesiones no identifican edades en los jugadores. Puedes tener 20 años y te desgarras igual, pero te demoras menos en recuperarte. En México llegué en enero y empecé a jugar la última semana de enero, pero en marzo se suspendió el campeonato. No he podido tener continuidad por eso y después vino el cambio de equipo y ciudad, llego, juego y me da el Covid. Estuve dos semanas sin salir de mi habitación y después me tuve que recuperar rápido, es difícil explicarle eso a la gente. Lo que llega es que no he jugado, pero hay muchas razones, di dos veces positivo por Covid”.