Jorge Valdivia habla de cuándo volverá a jugar: "Ni Messi en Barcelona gana partidos solo"

Jorge Valdivia tuvo un día largo este martes. El Mago volvió a Colo Colo justo antes del cierre del libro de pases y se puso a la orden de un equipo que aparece en el último lugar de la tabla de posiciones y con serio riesgo de descenso.

Pero el talentoso que jugará con la camiseta 38 no quiere hacer ruido fuera de la cancha. Así lo manifestó en diálogo con DirecTV Sports. "Lo que más necesita el equipo es confianza, entrenar y trabajar", graficó.

"Ni Messi en el Barcelona gana partidos solo. Yo necesito del equipo y ellos de mí. Lo más fácil es venir cuando Colo Colo gana títulos, pero éste es un gran desafío. Quiero responder a la expectativa de la gente y al club", agregó Valdivia.

De cara a su vuelta a las canchas, el jugador pidió cautela. "Lo primero será entrenar, prepararme para ayudar a mis compañeros. Lo más importante es que el equipo vuelva a tener confianza. Tenemos 14 finales por delante", explicó.

"No puedo dar una fecha para el regreso. Llevo veinte días sin entrenador, sé que hay poco tiempo para trabajar. Quiero estar bien lo más pronto posible para ser un aporte, porque Colo Colo no me contrató para jugar sólo tres partidos", sentenció.

Además, Valdivia dejó de lado cualquier tipo de polémica con la dirigencia. "Hubo poco que hablar con (el presidente de Blanco y Negro) Aníbal Mosa. Lo más importante es trabajar. Cualquier cosa que diga puede causar un conflicto y el equipo necesita calma", reflexionó.

Así mismo, reconoció que lo personal está en segundo plano. "No me importa lo que yo me juegue, o lo que he construido en Colo Colo. Si fuera así, no hubiese venido. Yo quería estar y ayudar en está experiencia, no me importa lo que arriesgo. Estar acá es impagable", subrayó.

Jorge Valdivia espera ser la inyección que necesita Colo Colo para alejarse del descenso. Foto: Agencia Uno

Jorge Valdivia y la selección chilena



Otra de las inquietudes que respondió Jorge Valdivia está vinculada con su presencia en la selección chilena, cuando se cumplen tres años de ausencia en el equipo de todos. Para El Mago, cualquier aspiración hoy es ficticia.

"La selección chilena hoy no me ilusiona. Sería estúpido decir eso, si no he jugado ningún minuto en Colo Colo. Mi único objetivo a corto plazo es revertir la situación que vive el club. Confío en que esto lo vamos a revertir", explicó el jugador.

Jorge Valdivia está fuera de La Roja desde la eliminación del Mundial de Rusia en 2017. Foto: Agencia Uno

Es que prefiere focalizarse en el objetivo de la permanencia. "Es momento de cerrar el camarín y trabajar. No consumir lo externo. Todos hablan de que Colo Colo va último, es difícil abstraerse y no contaminarse. Es la realidad".

Por eso, recordó su experiencia en el fútbol brasileño, donde lamentó la pérdida de la categoría con Palmeiras en 2012. "En Palmeiras viví algo similar y aprendí la importancia de abstraerse. Hay que trabajar el doble", recordó.

Finalmente, advirtió que "todos los partidos que enfrentaremos serán como un clásico. Debemos empatar y ganar, pero no perder. Hoy ya no se gana con la camiseta, tenemos una historia que defender, jugamos en el equipo más grande de Chile", completó.