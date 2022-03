La carrera de Jorge Valdivia está llegando a su fin. A los 38 años, uno de los grandes valores de la Generación Dorada de la selección chilena y dueño de una carrera llena de luces a nivel nacional e internacional, está a un paso de "colgar los botines".

Así lo reconoció el Mago en Pelotazo al Vacío, el podcast que conduce el periodista Pelotazo. "La vida me trata bien, muy bien, en familia disfrutando. Yendo a dejar al colegio a mis hijos, funciones de papá que hace un buen rato no podía desempeñar", se definió.

En un relajado diálogo, Valdivia adelantó la decisión pronta a confirmar. "La verdad es que no he recibido nada (de oportunidades) y desde que salí de México vengo analizando la opción de colgar los botines... así que eso", aseguró el ídolo de Colo Colo.

El talentoso número 10, uno de los últimos en su especie, se desvinculó del Necaxa el 9 de febrero, justo después de que fuera cesado el entrenador Pablo Guede. Desde ese minuto se encuentra sin equipo, situación que puede cambiar cuando se reabra el mercador en junio.

Pero el Mago no está convencido en volver a las canchas, incluso si le hablan de Colo Colo. "No, no. Yo creo que ya es algo que está más menos decidido, independiente de que venga el Real Madrid", sentencia el doble mundialista.

De esta manera, Valdivia comienza a apagar las luces de una carrera brillante, que lo llevó a ser campeón en Chile, Brasil y Emiratos Árabes Unidos, a jugar en Europa, a ganar la primera Copa América de la historia para la selección chilena y a jugar dos Mundiales de fútbol.