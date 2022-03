El Mago Jorge Valdivia se hastió del permanente acoso a su mujer, Daniela Aránguiz, y reveló en su propio Instagram a una de las cuentas que insulta a la ex participante de El Discípulo del Chef.

La paciencia tiene un límite debió pensar Jorge Valdivia en los últimos días. Es que a la eliminación de su mujer, Daniella Aránguiz, del programa de televisión El Discípulo del Chef; ha seguido una lluvia de críticas e insultos en redes sociales.

El Mago -que se encuentra sin club desde que rescindió contrato con el Necaxa después de jugar solo cuatro partidos- reveló el perfil de una de las seguidoras que acosa a Aránguiz, con insultos y mensajes de carácter ofensivo.

El ex jugador de Colo Colo mostró el perfil de la usuaria en su cuenta de Instagram: "Ella me escribe como muchas en el muro". Luego acompaña uno de los mensajes de la suscrita, "tu señora vale caca (con el emoji), y responde: "No pasa nada con el mensaje porque puede pasar y hay varios que son peores".

Pero se queda con un detalle en la descripción de la acosadora: que es técnico de nivel superior en Educación Diferencial. "Se supone que lo que ella quiere ser tiene que ver con la educación. Yo pondría ojo si le toca ayudar, apoyar o educar", hace hincapié Valdivia.

"Se enoja y lo manda a la mierda al niño o joven que necesita ayuda", complementa el Mago, en una nueva escena del habitual acoso que sufren en redes sociales los personajes del mundo del fútbol y el espectáculo.

Días antes, el mundialista había saludado a Daniela Aránguiz tras su eliminación. "Sólo felicitarte porque fuiste valiente en todos los capítulos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero siempre quisiste ganar y te sobrepusiste. Al final, esa es la lección mas importante. Por más que nos toque caer, lo que toca es avanzar sin miedo a las derrotas", sentenció.

Al margen de su labor en redes sociales, Valdivia (38 años) se mantiene entrenando para volver a las canchas probablemente a mitad de año, cuando se reabran los libros de pases en Chile y en el exterior.