Colo Colo no pudo y perdió 0-2 frente a Audax Italiano con plantel inédito y una formación titular plagada de juveniles tras ser golpeados por contagios de coronavirus y una masiva cuarentena que dejó al Cacique totalmente diezmado. De hecho, Damián Pizarro, un niño que aún no cumple 16 años, fue del inicio en el once albo.

Jeyson Rojas fue el encargado de portar la jineta de capitán en Colo Colo con apenas 19 años, pero cerca de 2.718 minutos en cancha con el Cacique entre 2020 y 2021.

“Es difícil, no esperábamos esto y ocurrió a último minuto. Hubo que aperrar con lo que había. Los chiquillos dieron todo, feliz por ellos. Supimos anoche en la madrugada, medianoche. Había que arreglárselas como fuera”, dijo Rojas consultado por la insólita situación que vivió Colo Colo.

Respecto a la obligación de jugar y la masiva cuarentena a la que fue sometida el Cacique, el defensor agregó que fue “malísimo, no esperábamos esto, que nos quitaran tantos jugadores para la última parte del Campeonato y perdemos puntos. Pero destaco la entrega, sabíamos que los chiquillos iban a dar todo y eso nos deja contentos”.

Por último, Jeyson Rojas lamentó los puntos perdidos ante Audax, pero confía en que Colo Colo seguirá camino al título del Campeonato Nacional: “queda todavía y no nos den por muertos, queda mucho, vamos a pelearla recuperando a todos los jugadores”, sentenció el canterano.

Por la próxima fecha, Colo Colo recibirá a Santiago Wanderers este martes 2 de noviembre con la misma incertidumbre. Por ahora es muy difícil que el Cacique recupere jugadores para el duelo.