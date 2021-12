Comerse un buen asado en vacaciones es uno de los gustos más grandes que puede darse el ser humano que le gusta la carne. Prender el fuego, sentir el aroma del humo del carbón, servirse un traguito, escuchar el sonido de los cortes en la parrilla, relajarse conversando con los amigos, la pareja y familiares... un manjar para los amantes de esta tradición culinaria.

Por lo mismo, Javier Parraguez aprovecha los últimos días de relajo para llevar a cabo este ritual. Luego de un extenuante año en Colo Colo, en el que se jugó incluso parte de la temporada 2020, sabe que una buena parrillita es el mejor momento para pasarla bien.

Así es como se mandó este fin de semana navideño flor de asado, donde se puso el delantal de maestro parrillero y deleitó a sus cercanos como el mejor de los chefs, asando carne, salchichas, vegetales y una gran cantidad de comida que gozó con una chelita en la mano, porque el calor no perdona.

En el camarín de los albos siempre destacan a Parragol por ser uno de los más simpáticos y devertidos, que le hace bien al grupo por sus tallas y al que valoran por ser uno de los líderes positivos. Algo que refleja en sus redes sociales, donde se muestra feliz y con mucho entusiasmo.

De hecho no solamente de carne vive el hombre. Como el 2022 tendrán un duro desafío en el Monumental para alcanzar la ansiada estrella 33 y lograr una buena actuación en Copa Libertadores, el goleador de los albos también come sanito, pues de postre no perdona la sandía.

En lo futbolístico, el "Búfalo" cumplirá su último año de contrato con Colo Colo. Eso sí, la pelea por ser el 9 del equipo está dura, pues en el plantel además están Iván Morales, Luciano Arriagada y Christian Santos, además de que se busca un centrodelantero para sumar. A pesar de eso, el representante de Parraguez, José Luis Carreño, ha señalado que "en el Monumental están contentos con su labor".