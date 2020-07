Insaurralde: "Riquelme es uno de los mejores jugadores con que jugué junto a Valdivia"

Juan Manuel Insaurralde habló de lo divino y lo mundano en su participación en Esto es sin VAR a través de Instagram Live. El defensor de Colo Colo abordó especialmente su paso por Boca Juniors, pero dejó una perlita que seguramente tocará al pueblo albo.

Juan Román Riquelme es la figura histórica y hoy vicepresidente del cuadro xeneise, pero en cuanto a la cancha, el Chaco lo comparó con un viejo conocido en el Cacique. "Riquelme es un crack, es de los mejores jugadores con los que jugué junto a Valdivia", sentenció.

También habló de lo drástico que es ser jugador en el equipo azul y oro. "En Boca tenés que ganar la Libertadores sino no sirve de nada", reconoció el defensor trasandino.

El Chaco Insaurralde llegó a Colo Colo en 2018 y tiene 36 años (Agencia Uno)

"Con (Julio César) Falcioni salimos campeones invictos y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Si pudiera, cambiaría el resultado de ese partido. Lamentablemente no se nos pudo dar", explicó el zaguero.

"En Boca me lesioné y no jugué nunca más. Tuve muchísima continuidad y después todo cambió. Pasé de estar siempre a no ir al banco. Llegué a ser el quinto defensor y jugar en reserva con Schiavi. Pero no tengo ningún rencor hacia el club", subrayó.

Pero también habló de su cuna, Newell's Old Boys. "Si está la posibilidad me encantaría volver. En su momento estuvo la chance pero se ensució mi nombre. No quería ser una carga económica para el club, pero no tendría grandes pretensiones económicas para volver a Newell's", dejó en claro.

Insaurralde llegó en 2018 en Colo Colo y en su carrera figura Boca Juniors; Spartak de Moscú, PAOK Salónica, Jaguares de Chiapas y el Cacique después de un segundo paso por el equipo xeneize.