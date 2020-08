Hugo Droguett lamenta su paso frustrado a Colo Colo: "Matías Fernández me dijo que mi canasto estaba en el camarín"

Hugo Droguett pudo ser uno de los tantos jugadores que han vestido la camiseta de Colo Colo y Universidad de Chile, pero finalmente no se terminó dando. El volante estuvo muy cerca de pasar de la U al Cacique.

Incluso se especuló en algún momento que recibió amenazas por parte de los hinchas universitarios que no lo querían ver con la camiseta de Colo Colo. Finalmente el traspaso no se dio.

En conversación con ESPN, el actual de jugador de Deportes Temuco detalló su frustrado paso a Colo Colo. "Matías Fernández, que tenía contacto con él por la selección, me dijo que estaba mi canasto en el camarín, pero yo nunca fui al estadio. Estaba todo listo, iba a ir a la presentación, y en la última conversación con Claudio había acuerdo", expresó.

Hugo Droguett en Temuco

El jugador nacional también culpó a su ex representante. "Yo creo que mi representante fue el culpable de que no llegara a Colo Colo. Nunca hubo amenazas, no hubo acuerdo, pero ahora con los años, me doy cuenta de que seguramente la comisión que él quería Colo Colo no se la dio", detalló.

Para finalizar ahondó en su conversación con el Bichi. "Con Borghi, en la última llamada, me dio la palabra, yo le di la mía y teníamos acuerdo monetario, pero puertas adentro pasaron cosas que no me permitieron llegar", sentenció.