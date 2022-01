La derrota por 2-0 que Colo Colo sufrió contra Boca Juniors en el Torneo de Verano aterrizó violentamente al elenco que dirige Gustavo Quinteros. Tras ganarle cómodamente a la Universidad de Chile días atrás, el nivel del rival fue muy superior lo que desdibujó totalmente a los albos.

Por lo mismo, Marcelo Barticciotto comentó en Radio Cooperativa lo que fue su impresión de este encuentro. "Estoy totalmente de acuerdo con el partido que vio Quinteros (que Colo Colo estuvo bajo su nivel). Soy el primero en criticar cuando los técnicos ven otro partido o te convencen que jugó bien", manifestó el ídolo del Cacique.

"El equipo en el primer tiempo no pudo equiparar el ritmo ni la intensidad de Boca. Después tuvo mayor posesión pero sin profundidad, le faltó la aparición de Solari, de Bolados y si el equipo no llega, Lucero no se verá bien. Necesita más fluidez del equipo, más profundidad en los últimos 25 metros. No le alcanzó con esas llegadas", complementó el Barti.

Por lo mismo, cree que "Quinteros debe haber quedado preocupado, estuvo lejos de competir en el primer tiempo. Por eso pide otro refuerzo, está bien que quiera más, pero habrá que ver si los dirigentes se lo van a traer".

Analizó también que "Solari no hizo un buen partido como contra la U, le debe preocupar eso. Lo tiene a Zavala, pero quizás no lo tiene como titular y solamente le va a ir dando opciones para que se gane la camiseta".

Lo importante es sacar lecciones. Y ahí cree que el partido ante Boca será fundamental. "En la Copa puedes jugar con otro volante central, ahí quizás debes sacrificar a uno de los de afuera, juegas con dos delanteros y Gil más adelantado", confesó.

Finalmente, contó que "tampoco hay que ser tan pesimista, lo importante es que saque lecciones. De entrada debe meterse en el ritmo e intensidad, más allá de jugar bien con la pelota. Eso lo pagó caro".