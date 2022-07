Los refuerzos han sido un tema en Macul. Colo Colo solo ha presentado un nuevo nombre en esta temporada de fichajes y se encuentra a la espera del arribo de Marco Rojas, pero no pudo asegurar los otros deseos de Gustavo Quinteros, quien pedía por un defensa central y un centrodelantero.

Esto porque el mercado colocolino estuvo más que frustrado en esta ventana. Ramiro González había sido confirmado como el primer refuerzo, pero se cayó por exámenes médicos. Los albos fueron a la pelea por Martín Rodríguez y Leandro Benegas, pero el Tin se fue a la MLS y el Toro se quedó en Independiente.

Los deseos de Quinteros no se han podido cumplir y el estratega lo ha dejado claro. Y este viernes, el tema nuevamente salió a colación. En conferencia de prensa, se le consultó si "se ha traido todo lo que ha pedido a la dirigencia", lo que motivó la molestia del técnico del Cacique.

"Mucho no entiendes. A un colega dije que lamentablemente no se pudo incorporar a los jugadores que teníamos en carpeta que se fueron a otros clubes, entonces no entendiste mucho", respondió el estratega albo.

"Se fueron a otros clubes, te vuelvo a repetir. No te los voy a nombrar ahora, pero se fueron a otros clubes. No se pudo, el club tiene un presupuesto, hay jugadores que pueden venir, otros que no. No se arregló el tema económico, se habló, se fueron a otros clubes. Infórmate un poco más, pero no importa. Siguiente pregunta", sentenció.

Los albos esperan por el arribo de Rojas para un segundo semestre en el que ya dijeron adiós a la Copa Sudamericana. El Cacique deberá enfocarse plenamente en el ámbito local, donde deberá defender la corona de la Copa Chile y el liderato del Campeonato Nacional.