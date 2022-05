Gustavo Quinteros se apronta para el partido de Colo Colo ante River Plate en Argentina por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Pero, en el intertanto, se dio tiempo para analizar el fútbol chileno catalogándolo como “el más ordenado del continente”, sobre todo porque algo tan básico como cumplir a tiempo con las remuneraciones de los trabajadores se hace a carta cabal, a diferencia de otros mercados que, según su visión, incluso se aprovechan de eso para potenciarse desmedidamente.

“Chile es muy ordenado, no hay deudas, se cumple todo al pie de la letra, se contratan jugadores y entrenadores a los que se les paga. Muchos en Sudamérica o se les paga a los años o no les pagan. En eso es muy ordenado. La mayoría de los clubes están privatizados por empresarios que los manejan y se maneja todo de forma empresarial. Colo Colo está muy ordenado, es un club muy grande, la mayoría de la gente es hincha de Colo Colo en Chile (…) En el orden, cumplimiento de contratos, Chile tiene el fútbol más ordenado de América, no tengo dudas”, manifestó el DT de Colo Colo en diálogo con Milenium Sports.

“A veces uno compite con equipos que tienen un montón de deudas que terminan sacando ventajas de eso al contratar por montos que después no pagan. También te exige pelear todos los años arriba, clasificar a Copa Libertadores, pelear el Campeonato. Eso motiva, me gustan esos proyectos que son para ir a buscar objetivos importantes. Estoy contento, estoy cómodo y esperamos que este año se cumplan los objetivos”, profundizó.

Sobre lo técnico, recalcó que “el fútbol chileno es bueno, tiene limitaciones, pero es bueno, hay buenos jugadores. A lo mejor el presupuesto de los clubes para contratar extranjeros no es tanto como el de otros grandes de Sudamérica, en ese tema a lo mejor corren con ventaja otros. Pero lo veo creciendo”.

Finalmente, Quinteros comentó del fútbol formativo que “tuvo momentos en la pandemia, en estos dos años, donde no se jugaron las categorías juveniles. Hay que apuntar más ahí, a torneos de inferiores competitivos, que vayan más jugadores. El jugador chileno es técnico, tiene buenas inferiores, en Colo Colo tengo muy buenos juveniles que el año pasado jugaron muchísimo. Este año en Copa no tuvieron tanta participación, pero ahora aparecen de nuevo en el Campeonato. Tanto Colo Colo como otros clubes que trabajan muy bien tienen un futuro bastante bueno ahí, pero los torneos deben ser más competitivos para que los jugadores puedan crecer y formarse en otro nivel. Ahí habría que apuntar. Hacer más torneos para los chicos, para que vayan a jugar, tener más jugadores dedicados al fútbol”.