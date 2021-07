Guarello le pega otra vez a Nicolás Blandi: "Nadie le va a pagar lo que gana en Colo Colo, va a estirar el chicle viendo una temporada de Lupin"

El tema de Nicolás Blandi sigue en Colo Colo y por ahora no tiene para cuándo. El ex delantero argentino de 31 años, con pasos por Boca Juniors y San Lorenzo, llegó con cartel de figura desde el Évian Thonon Gaillard de Francia, pero definitivamente no entra en los planes del DT Gustavo Quinteros.

Incluso Blandi tuvo oportunidad de partir, pero se arrepintió y sigue en Colo Colo, cortado y fuera de todo papel en el Cacique. En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello volvió a analizar el caso.

“No es muy difícil entender qué pasa ahí. Nadie quiere ganar menos plata. Entonces Blandi dijo: voy a agarrar un equipo argentino donde no me van a pagar ni la mitad”, dijo Guarello. Y como el argentino ya tiene de sobre aviso que no jugará, el periodista complementa irónico: “pensó: ya poh, (no voy a jugar), me voy para la casa… me falta ver una temporada de Lupin”.

Sobre la misma Francisco Mouat tomó la palabra para responder a Guarello con declaraciones que también dejan mal parado a Blandi: “acabas de decir que nadie quiere ganar menos, pero hay futbolistas que en su momento resignan plata por vergüenza deportiva”.

“Claro, hice una generalización evidentemente, pero Blandi hizo el análisis, no es un delantero muy joven y no ha tenido buenas campañas, no sólo en Colo Colo, no venía de romper todas las redes, y no le fue bien. Entonces se dijo: lo que estoy ganando en Colo Colo no me lo va a pagar nadie, así que por lo menos voy estirar el chicle hasta final de año”, sentenció Guarello.

Tras eliminar a Deportes La Serena en Copa Chile, Colo Colo se prepara para enfrentar a Palestino este jueves 8 de julio por la ida de los cuartos de final del tradicional certamen criollo. La revancha se jugará el domingo.