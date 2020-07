Gualberto Jara: "Sería ideal que Esteban Paredes se retire en Colo Colo, tenemos una muy buena relación"

Desde el Gobierno autorizaron el regreso de los deportistas de alto rendimiento a los entrenamientos con un permiso especial que podrá ser utilizado desde este miércoles desde las 22:00 horas.

Así las cosas, Colo Colo, por ejemplo, podría regresar a los trabajos en el estadio Monumental desde el jueves a espera que se regularice el vínculo del plantel luego que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

“Contentos por un lado estaríamos regresando a los entrenamientos, volver las prácticas y prepararnos de la mejor manera para la competencia. Tenemos que comunicarnos con los jugadores y conversar el tema. Confío plenamente en el equipo y la madurez de ellos. Lo conversaremos a puertas cerrada y a partir de ahí encaminarnos todos en lo futbolístico”, manifestó el DT, Gualberto Jara, en conversación con Radio ADN.

Colo Colo no tiene refuerzos para la segunda parte del año y se anticipa difícil que la concesionaria desembolse dinero en fichajes.

"No se trata de una ventaja por decirlo así, somos conscientes que en este momento tan especial no podemos entrenar, mientras que otros pudieron hacerlo. Yo en ese sentido soy positivo con el profesionalismo de los jugadores. No se van a hacer nuevas contrataciones y vamos a disponer de este plantel a fin de año. Vamos a recurrir a las rotaciones que serán necesarias. Para todos los clubes será casi afrontar esta etapa con un equipo. Tenemos que estar bien finos para ver el equipo titular y sobre llevar de buena forma esta competencia”, expuso.

El último partido de Colo Colo fue el 11 de marzo contra Athletico Paranaense por Copa Libertadores.

Por otro lado comentó que “con Esteban (Paredes) tenemos una muy buena relación. Yo lo conozco hace tiempo y hay mucho respeto. El significa mucho dentro y fuera de la cancha. Representa mucho en la institución y tiene una tremenda trayectoria. Cuando él lo decida se hará una despedida como corresponde, a estadio lleno, para que él y todos los compañeros podamos disfrutarla y sea inolvidable. Que se retire en Colo Colo, sería ideal. Sobre su retorno yo sé que él tiene muchas ganas. Tengo entendido que quiere seguir dándonos goles y lo conversaremos cuando volvamos. Contamos con él”.

Para cerrar sentenció que “Matías Fernández está en un proceso de recuperación y este proceso le viene bien, le ha favorecido. Es un gran profesional y está con muchas ganas. Yo confío en su recuperación y espero tenerlo a disposición lo antes posible. Es un jugador importante”.