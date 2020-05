Gamadiel García le responde a Aníbal Mosa: "Es extraño que de por cerrado todo cuando él no quiere estar"

Aún no hay paz en Colo Colo y hoy Aníbal Mosa declaró a Las Últimas Noticias que las negociaciones ya terminaron con los representantes del plantel del Cacique.

Ante esto Gamadiel García, presidente del SIFUP, en conversación con Radio ADN, le contestó al mandamás de la concesionaria.

“Extraño que Mosa de por cerrada la negociación cuando él no quiere estar en la mesa. La información oficial la debería dar Harold Mayne-Nicholls o Alejandro Paul quienes están en la negociaciones", expresó.

Gamadiel García junto Esteban Paredes en las negociaciones de Blanco y Negro

Además agregó que, "si en realidad no quieren seguir con esto, sería bueno y prudente por parte de ellos que avisaran en la Dirección del Trabajo para iniciar la fiscalizarán correspondiente por lo no pago de las remuneraciones de abril. No hay una voluntad por parte de ByN en llegar algún acuerdo”.

Para finalizar desmintió un posible quiebre. “No hay ningún quiebre. Lógicamente dentro de un plantel de jugadores hay opiniones diversas que no es lo mismo que un quiebre. Salió un comunicado donde dicen que están bien representados que quienes están en la mesa han seguido las instrucciones de la mayoría y eso también genera una tranquilidad por lo menos para quienes están en la negociación y se sienten apoyados por todos sus compañeros”, sentenció.