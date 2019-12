Gabriel Suazo y salida de Pajarito Valdés: "Le di las gracias por lo que me brindó, lo vi siempre como un referente"

Una de las salidas más dolorosas que ha tenido Colo Colo es la de Jaime Valdés. El volante era parte de los históricos del plantel y, luego de no llegar a acuerdo, dejó al club de sus amores, algo que tiene a alguno jugadores aún tristes.

Mientras participa del microciclo de la Roja Sub 23, Gabriel Suazo se refirió a la salida de Pajarito y reveló que "le mandé un mensaje apenas supe. Le di las gracias por lo que me brindó, lo vi siempre como un referente. Cuando era joven lo conocí y es una persona increíble. Lo que él estime conveniente será lo mejor. Está demostrado que la edad no era inconveniente para él".

El volante del cacique también se refirió a la situación que vive Jorge Valdivia, quien aún no renueva y podría partir. "Para mí, en lo personal, ojalá que se quede Jorge. Es un arma potente y fundamental para nosotros".

Además, Suazo se refirió a la renovación que se pide al equipo de Mario Salas. "Ese espacio lo tenemos que ganar nosotros. Lo tenemos que demostrar en la cancha cada vez que ocurra. La edad no influye mucho, somos nosotros los que tenemos que demostrar cuando jugamos", sentenció.