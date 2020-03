Gabriel Suazo no se olvida de Mario Salas: "Me reubicó en mi posición natural dentro de la cancha y me ayudó a crecer muchísimo"

Pese a su polémico despido de Colo Colo, Mario Salas aún es recordado por algunos jugadores del plantel. En la conferencia de prensa del Cacique, Gabriel Suazo recordó la labor del Comandante en su desarrollo como jugador.

"Mario Salas me dejó mucho. Me reubicó en mi posición natural dentro de la cancha y me ayudó a crecer muchísimo. Estoy muy agradecido de él", señaló el canterano albo.

Además, Suazo destacó el trabajo que está realizando Gualberto Jara al mando del equipo: "No sabemos cuánto tiempo estará Gualberto, pero nosotros estamos a disposición de quien venga para trabajar al máximo y conseguir los tres puntos en cada partido".

"Si bien es una pequeña preocupación no tener DT definitivo, tenemos a un interino que nos conoce bien y tratamos de responderle bien dentro de la cancha. No estamos pensando en qué técnico va a llegar. No estamos para preocuparnos de si nos rechazan o no. Lo único que tenemos que hacer es concentrarnos y trabajar en lo futbolístico y el partido que viene", añadió.

Por otro lado, Colo Colo quiere dar vuelta la página de su pésimo debut en la Copa Libertadores. El Cacique se estrenó con un derrota de 2-0 ante Jorge Wilstermann y este miércoles se enfrentará ante el poderoso Athletico Paranaense en la segunda fecha.

El volante anticipó lo que será el choque ante los brasileños y confía en que los puntos se queden en casa: "Cada partido de Copa es importante y sabemos que es una competición importante. Estamos trabajando para afrontar el partido de la mejor forma y que esos tres puntos se queden aquí si o si".

"Estamos convencidos de eso. En casa nos tenemos que hacer fuertes. Vamos mejorando en las ganas, en correr todos juntos, en luchar por el compañero. Tenemos buen plantel y creo que el partido con Serena mostramos eso. Todos dejamos la vida en la cancha por los tres puntos", refrendó.

Además, sobre los partidos internacionales, Suazo hizo un llamado a la ANFP: "Creo que se podría ayudar a los equipos que participan en copas internacionales para que se juegue en horarios más adecuados para aprovechar el máximo rendimiento y tratar de conseguir logros para nuestro país".

Finalmente, Gabi se refirió a su multifuncionalidad dentro de la cancha y destacó su sociedad con Pablo Mouche: "Jugar de lateral o de volante, según sea lo mejor para el equipo, no me incomoda. Estoy agradecido de poder cumplir distintas funciones y trato de hacerlo de la mejor forma en la posición que me toque estar".

"Con Pablo Mouche tenemos una sociedad y complemento en la cancha. Tratamos de potenciarnos, nos ayudamos y tratamos de aportar el máximo al equipo", cerró.