Felipe Flores confía en que Colo Colo se va a salvar de la B y defiende a Blandi: "En tres o cuatro partidos tiene una ocasión"

El 2020 terminó para Colo Colo, pero el próximo año trae la parte más difícil de su historia. Los albos tendrán 10 partidos donde están obligados a ganar si no quieren descender por primera vez en casi 100 años de existencia.

El primero de ellos será ante Deportes Antofagasta en el norte, un duelo donde tendrán a un viejo conocido en frente: Felipe Flores. El delantero puma, reconocido hincha del cacique, es una de las piezas del equipo y asoma como titular para el partido.

Este martes, el artillero conversó con el CDF y analizó el momento de crisis que vive el elenco de Pedrero. "Ni en los peores sueños se imaginó algo así. El hincha de Colo Colo está acostumbrado a pelear arriba, pelear campeonatos. Es un momento difícil, pero tienen jugadores que pueden sacar a relucir su talento y amor a la camiseta para sacar adelante este momento que vive el club".

Felipe Flores cree que Colo Colo se salvará del descenso y hasta se ofreció a volver si juega en la B. Foto: Agencia Uno

Para Flores, el momento es crítico pero hay con qué darlo vuelta. Aunque por su parte no se la pondrá fácil. "El equipo se va a salvar de esta situación. Siempre estoy viendo partidos de Colo Colo, apoyándolo. Será difícil para mí tratar de salir a ganar porque hoy en día defiendo a Antofagasta".

Uno de los más criticados en el plantel colocolino ha sido Nicolás Blandi, al que FF17 le prestó el ropero entero. "Si se perdiera cinco o siete goles por partido podría criticarlo. En tres o cuatro partidos tiene una ocasión de gol y no tiene mucha participación. Es difícil para un delantero".

Volvería en la B y defensa a Mayne-Nicholls

Desde que se fue del club en 2015, Flores siempre se ha mostrado abierto a volver si es que se lo piden. Ahora, con la opción del descenso, no da un paso atrás y hasta insiste en vestirse como el salvador.

"Me ofrecí para volver en Primera, imagínate en la B. Soy hincha del club, en Primera o Segunda, dónde estén y quieran contar conmigo, feliz de volver. Todo se lo agradezco a Colo Colo. El día de mañana siempre voy a estar pendiente del teléfono", lanzó.

Eso sí, es claro en que con Deportes Antofagasta el sentimiento no es menor. "Mi sueño siempre ha sido Colo Colo, me encantaría cumplir ese sueño y que mi hijo me vea en Colo Colo. Si no se da estoy tranquilo. Quiero terminar mi carrera en Colo Colo o en Antofagasta".

Finalmente Flores puso la pelota al piso con los dichos de Harold Mayne-Nicholls y el descenso. "Se sacan de contexto. Quizás no lo quiso decir para dañar al hincha, pero a veces hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay hinchas que lloran por el club y tienen tatuada la insignia y duele. Ningún hincha quiere que Colo Colo descienda, pero yo creo que se interpretó mal".