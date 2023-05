Fabbri no ve un Boca superior a Colo Colo: "No es el enorme candidato a quedarse con el grupo"

Colo Colo tiene uno de sus mayores desafíos del año esta noche: recibir a Boca Juniors en el Estadio Monumental. Albos y xeneizes saltarán al césped de Macul para pelear el liderato del Grupo F de Copa Libertadores, el que ahora ambos comparten con cuatro unidades cada uno.

A horas del esperado partido del Cacique y el Xeneize, el periodista Alejandro Fabbri de TyC Sports contestó el llamado de RedGol para desmenuzar cómo llegan ambas escuadras. El comunicador predice un partido abierto por el momento que viven ambos clubes, debilitados respecto a sus campañas anteriores.

"Boca no está en su mejor momento ni mucho menos, la semana pasada se recuperó en el campeonato local al ganarle con autoridad a Racing y aprovechando una muy mala actuación de la Academia. Pero viene de muchas derrotas como local, perdió tres seguidos en casa y eso no había ocurrido en los últimos 52 años", reflexiona.

"Por otro lado, Boca ha ganado torneos, pero sin dejar una imagen importante. Ningún equipo de los últimos va a quedar en el recuerdo como sí lo hizo el River de Marcelo Gallardo. Boca ha ganado el campeonato ante la ausencia de River, que se dedicó más a jugar Libertadores, y a la caída de Independiente, San Lorenzo, Vélez y Newell's, equipos que pelean", suma.

"Que haya ganado bien el otro día no implica que sea el enorme candidato a quedarse con el grupo. Le costó empatar con Monagas y muchísimo ganarle a Deportivo Pereira. No es el mejor Boca", afirma. Eso sí, advierte que "tampoco Colo Colo da la sensación de ser un gran equipo, algo que nos está pasando con los equipos brasileños. Esta copa no parece tener ese cuco que son los brasileños habitualmente".

"Recuerdo a Colo Colo contra el River de Gallardo, cuando River le ganó con la mínima diferencia a Colo Colo que tenía a Pablo Solari y Juan Martín Lucero. Me parece que ese equipo estaba mejor armado que este, pero al mismo tiempo me parece que el Boca anterior era más duro que este", complementa.

"Boca no tiene buenos defensores, cometen muchos errores. Tiene buenos jugadores en delantera, pero no es el mejor momento de Darío Benedetto y tampoco de Luis Vázquez. Si uno hiciera una encuesta a los hinchas, muy pocos dirían que Boca está en condiciones de pelear la Libertadores porque lo que ha mostrado hasta acá no alcanza", analiza.

"Todos dicen que River es el mejor equipo, pero River fue vapuleado por Fluminense, la primera vez que le hacen cinco goles en la copa. Por todo eso, no me extrañaría que tuviéramos un partido de resultado abierto. Si gana Colo Colo, empatan o gana Boca, por el presente de ambos equipos, no sería sorpresa", cierra.