Esteban Paredes aclara: "Mi sueño todavía es retirarme en Colo Colo, no me pongo a pensar en fin de año"

Esteban Paredes rompió el silencio y salió al paso de los rumores que apuntan que no se retirará en Colo Colo en medio del quiebre con la directiva y su contrato que termina a fin de año. Por ahora no hay luces de una renovación ni tampoco si Visogol seguirá activo.

“No he pensado en eso, sólo en lo que está pasando en nuestra sociedad que es muy lamentable. Mi sueño ha sido siempre retirarme en Colo Colo y hacerlo ahí, no me pongo a pensar en fin de año”, dijo Paredes a Radio ADN.

Entre las posibilidades que aparecen para que Paredes siga jugando son el Chago y San Antonio Unido: “Santiago Morning es un club que quiero mucho, me inicie ahí y me dieron la opción de dar el salto a Colo Colo, veremos a fin de año qué pasa, pero sigue siendo mi sueño retirarme en Colo Colo”, expuso.

Por otro lado se le consultó por una supuesta mala relación con el ex DT del Cacique, Mario Salas, y la bullada conferencia de Agustín Orión, que pareció ser una declaración de guerra contra el otrora técnico albo.

“Eso es mentira. Quizás se vio mal, pero creo que ese día fuimos los que mejor y más compartíamos con Agustín, tratar de apoyarlo. Son decisiones del momento y no me arrepiento. Con Mario me llevaba bien y nos decíamos las cosas en la cara. Siempre de freten con él. Me da risa porque nunca nos llevamos mal. Hubo momentos tensos, como con varios técnicos que he tenido en mi carrera”, sostuvo.

Paredes y Marios Salas en la previa de la final de Copa Chile contra la U.

¿Cara larga en la final de Copa Chile porque el Comandante no hizo entrar a la cancha? “Uno quiere jugar siempre, venia de una lesión grande y tenía ganas de estar 5 minutos, porque es otra la sanción. Por respeto a mis compañeros y técnicos les di un abrazo y celebramos todos juntos. No tengo problemas con Mario y hasta conversamos después que se fue”, sentenció.