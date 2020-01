Directivo de Peñarol: "Lucas Viatri es un clase A y me parece que Colo Colo está haciendo un gran fichaje"

Colo Colo sigue trabajando para firmar a su anhelado “9”. En ese sentido, el delantero que tiene más opciones de llegar a Macul vendría desde Uruguay, pues Evaristo González, integrante de la comisión deportiva de Peñarol, confirmó que Lucas Viatri no seguirá en el equipo charrúa y que está muy cerca de llegar al Cacique.

En conversación con Deportes en Agricultura, el directivo González señaló que “Viatri no pertenece al club, su contrato era hasta el 31 de diciembre así que está totalmente libre. Lo que yo sabía era que Colo Colo lo quería… me parece que Colo Colo estaría haciendo un gran fichaje, uno excepcional, es un clase A. Colo Colo es uno de los grandes de Chile y él no puede jugar en otra cosa que no sean los cuadros grandes de cada país”.

Agregó que “tiene mucha personalidad. Es un tipo que se involucra en el ataque y también da una mano para la recuperación de pelotas, pivotea muy bien, es un hombre que maneja muy bien el juego aéreo y es muy generoso con los compañeros. Es una persona que siempre tiene pase gol, el hombre que lo entienda para ir a la segunda pelota estará recibiendo de Lucas Viatri siempre en posición. No es un goleador nato, es un hacedor del gol”.

De esta manera, todo parece inclinarse que Viatri será el reemplazante de Esteban Paredes en el Popular, ya que Nicolás Blandi está más cerca de continuar en San Lorenzo de Almagro, ante la negativa del club de dejarlo partir y su alto costo, que venir a Santiago.