Es cosa de horas para que Colo Colo y Universidad de Chile se enfrenten en un inédito superclásico en Argentina. En el marco del Torneo de Verano, albos y azules debutan oficialmente esta pretemporada sobre el césped del estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata.

En Radio ADN, el experimentado periodista, Danilo Díaz, analizó cómo llegan los equipos y considera que Colo Colo tiene ventaja sobre el Chuncho. Los albos mantienen DT y casi todo su plantel, mientras los azules viven una profunda reestructuración tras un año que tuvo a la U al borde del descenso.

“Yo creo que Colo Colo es un equipo que viene con funcionamiento. Es un equipo que además tiene una base de un año y medio aproximadamente con el entrenador y eso se tendría que plasmar en el terreno de juego. La interrogante es cómo responde Carabalí mañana, pero en general, en ese sentido creo que Colo Colo llega con mucha ventaja”, dijo Díaz.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo agregó que “si hay una boleta te desestabiliza y te genera un problema, te pone piedras en el camino. Si hay algo que ayudó el 92 cuando venía muy mal la U, y asume Arturo Salaha, fue el 3-3 en el inicio en el Estadio Nacional. Ahí cambió el mapa y la U pasó a ser competitiva”.

“Pero si ahora, por ejemplo mañana Colo Colo le gana con autoridad a Universidad de Chile, va a ser como más de lo mismo y se le va a poner un problema al entrenador. Si es con una boleta se le pone un problema mayor porque el crédito de inmediato se achica y los hinchas miran con otro rostro”, complementa Danilo.

El antofagastino sentencia que “si obtiene un buen resultado Universidad de Chile, por supuesto que va a sostener de mejor forma el trabajo de Santiago Escobar. Y la gente va a creer de inmediato, porque el problema del hincha de la U es que duda”.

Por su parte, Luka Tudor contrapuso su opinión: “para mí lo importante es si esta gente tiene claro sostener lo que es el proyecto, me da lo mismo en el sentido que no tiene que ser importante para sacar o dejar un técnico. Pero si el proyecto de la U está claro no se van a empezar a complicar. Sé que perder Colo Colo… pero es un partido amistoso y el equipo de la U es más o menos, porque todavía le falta”, sentenció el ex delantero.