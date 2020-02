Daniel Morón: "Yo no creo que el garrero, el que ama al club, sea el que le esté haciendo daño a Colo Colo"

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica fue suspendido por el árbitro Piero Maza debido a los incidentes en el Estadio Monumental. Un grupo de hinchas lanzó fuegos de artificio a la cancha e hirió a Nicolás Blandi.

Ante esto, el ex portero del Cacique, Daniel Morón, señaló que "Nuestra propia gente no puede hacerle daño a Colo Colo. No puedo creer que el garrero que ama al club no pueda controlar a un pequeño grupo".

"Yo no creo que el garrero, el que ama al club, sea el que le esté haciendo daño a Colo Colo. El hincha genuino apoya. En un momento se controló y se siguió jugando, pero en el segundo tiempo atentaron contra un jugador", agregó el campeón de Copa Libertadores en 1991.

Sobre lo netamente futbolístico, donde Colo Colo caía por 2-0, Morón afirmó que "lo deportivo lo resolverá el técnico, pero esto (los incidentes) de verdad es triste".