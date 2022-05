El campeón de América con el Cacique conversó con RedGol tras la derrota de los albos ante el cuadro millonario e hizo un duro análisis. Además, cree que Gustavo Quinteros no debe rotar el domingo ante O'Higgins, pensando en la "final" con Fortaleza.

La furia de Coca Mendoza por la derrota de Colo Colo ante River: "No sé si lo de hoy es vergüenza, pero sí nos falta contundencia de equipo copero"

Colo Colo recibió una fuerte cachetada en la Copa Libertadores, porque perdió por un contundente 4-0 ante River Plate en Buenos Aires y condicionó su clasificación a octavos de final del torneo internacional.

Para avanzar de ronda el Cacique deberá vencer el próximo miércoles a Fortaleza en el estadio Monumental, partido que se jugará a puertas cerradas por el nefasto comportamiento de los llamados hinchas albos.

Tras el partido el antiguo teléfono rojo de RedGol marcó con prontitud el número de Gabriel Mendoza, quien analizó el compromiso y dio las claves de la derrota en Núñez.

"Lamentablemente hoy nos demuestra la contundencia de un equipo copero contra uno que viene jugando bien, porque a nivel local marcamos mucha diferencia, y en el nivel internacional cuando se crean las oportunidades hay que anotar y lamentablemente nosotros nos perdimos dos o tres goles en el primer tiempo y eso te pasa la cuenta, goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro. Sin ser un River avasallador nos metió cuatro, imagínate que fuera un equipo que jugara mejor, y eso que Cortés nos salvó tres o cuatro, nos falta la contundencia de un equipo copero a nivel internacional", dijo el campeón de América en 1991.

"No sé si lo de hoy es vergüenza, pero sí nos falta contundencia, nos falta la jerarquía de un equipo para estar peleando a nivel internacional. Es un resultado que nos pega y que nos dice que esta es la realidad en la Copa Libertadores", agregó.

Por último, el Coca indicó que Gustavo Quinteros no debe guardarse nada para el partido de este domingo ante O'Higgins por el Campeonato Nacional, porque debe mantenerse en lo alto del fútbol chileno.

"No hay que rotar, no hay que dar facilidades ni en el torneo local y menos en la Libertadores, pero no hay que dejar el partido del torneo chileno de lado. Nosotros sabíamos que el partido clave en la Copa iba a ser como local ante Fortaleza, y lamentablemente por los mal llamados hinchas nos vamos a perder darle el apoyo al equipo, porque el estadio va a estar sin público", cerró.