Colo Colo reclama a la ANFP por perder a César Fuentes para Copa Chile: "Estamos en desacuerdo con la decisión"

En Colo Colo no están para nada contentos. Los albos se sienten perjudicados luego que la ANFP informara que los equipos que quedan en Copa Chile podrán usar sus refuerzos, siempre y cuando no hayan jugado por un club aún en competencia en el torneo.

Es por ello que este martes, el director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, se lanzó con todo y reveló que apelarán el caso. "Es un tema delicado. Vamos a enviar una carta a la ANFP para mostrar que estamos en desacuerdo con la decisión, porque sobre situaciones parecidas, como la liguilla de ascenso, donde se han modificado las bases y futbolistas que participaron en otros clubes pueden participar".

"En este caso, solo se hace la salvedad que un futbolista, porque es César Fuentes el único que no puede jugar, no lo puede hacer en la semifinal e hipotética final de Copa Chile por participar en la Copa por otro equipo", agregó.

Espina acuso no entender la determinación de la ANFP e insitió en que buscarán habilitar a Fuentes a toda costa. "Estamos haciendo la queja porque creemos que todos los futbolistas deben estar habilitados o en el peor de los casos ningún futbolista puede jugar, eso nos perjudicaría porque Miguel Pinto y Brayan Véjar no podrían jugar, pero las cosas deben ser parejas para todos y no de esta manera".