Colo Colo quiere que su nuevo estadio sea sede de la semifinal del Mundial 2030

El estadio Monumental Centenario todavía está en etapa de proyecto. Sin embargo, el vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls planteó un alto objetivo para la edificación que se espera concluir en 2025: la Copa del Mundo de 2030.

Y no cualquier instancia. En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, el dirigente de Blanco y Negro aseguró que una de las novedades será la ausencia de rejas perimetrales. "Sé que la lógica dice que no, pero si no lo haces no vas de acuerdo a los tiempos", argumenta.

"Si nosotros queremos hacer el Mundial del 2030, sí o sí tiene que estar este estadio sin rejas. De alguna manera, vamos a ver cómo lo hacemos. En una de esas tenemos que ir educando a la gente", advirtió de cara a lo que hoy parece una utopía.

"Si queremos que este estadio sea sede de la semifinal del Mundial, que es nuestro objetivo, tenemos que tener un estadio sin rejas. La FIFA te va a descartar de inmediato si no es así", aseguró el dirigente colocolino.

De todas formas, Harold explicó que el proyecto se encuentra detenido producto del estallido social. "Está en el papel 100 por ciento. Sería hasta violento que nosotros dijéramos que seguimos adelante con nuestro proyecto y nos da lo mismo lo que está pasando en la calle. Entonces, nos tomamos un tiempo", aclaró.