Gustavo Quinteros ratifica que quiere al Mago Jiménez para Colo Colo: "Me gusta, necesitamos jugadores de experiencia"

Colo Colo terminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional y quieren dar vuelta la página rápida en el estadio Monumental, donde ya trabajan en la confección del plantel para 2022, con el entrenador Gustavo Quinteros a la cabeza.

Uno de los primeros nombres que suena fuerte como posible refuerzo albo es el del experimentado Luis Jiménez, que a sus 37 años termina contrato en Palestino, y el propio estratega del Cacique confirmó que lo quiere.

"Me gusta y es un muy buen jugador. Cuando llegué a Colo Colo tuvimos muchísimas charlas con los dirigentes de esa época, en octubre del 2020. Había un proyecto en la institución a mediano y largo plazo. Llevé a cabo ese proyecto al pie de la letra, con varios jugadores mayores de 34 dejando el equipo y llegaron Amor, Falcón y Solari, que tienen menos de 25", dijo de entrada a radio Pauta.

"La idea siempre fue tener un plantel con un promedio de edad más joven, además de darle mucha participación a los jugadores de la cantera. Nosotros hemos seguido al pie de la letra ese proyecto del club. Creo que futbolísticamente el equipo funcionó bien en el 2021, por lo que necesitamos integrar jugadores con experiencia, con futuro de selección o que estén para darle más nivel al equipo", explicó.

Por último, Quinteros tiene confianza en lo que puede mostrar el ex Inter de Milán con la camiseta blanca.

"No tengo dudas de que el Mago podría jugar muy bien, pero nosotros estamos llevando a cabo un proyecto colectivo, que es de integrar jugadores jóvenes y que puedan tener más años jugando en el equipo. No estoy diciendo que el Mago no llegue, creo que seria un gran aporte para cualquier equipo que juegue Copa Libertadores y Colo Colo está en ese grupo", cerró.