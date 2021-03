La arenga que remece a Colo Colo al final de su pretemporada: “¡El que no esté al 100%, no juega! ¡Quiero ganar todo!”

Colo Colo volvió a los trabajos el 5 de marzo tras zafar de su temporada más oscura y permanecer en Primera División luego de vencer en un partido por no descender a Universidad de Concepción por 1-0 con gol de su “héroe”, el joven delantero argentino Pablo Solari.

Pero eso es pasado y el equipo de Gustavo Quinteros quiere reverdecer laureles con un plantel totalmente remozado. Y, al llegar a los entrenamientos aquel día en el estadio Monumental, se toparon con una arenga de aquellas del preparador físico del cuerpo ténico del plantel de honor, Hugo Roldán.

Según contó DaleAlbo, Roldán alineó a los jugadores y les habló fuerte. “Lo vivido el año pasado no me pasó nunca y no quiero repetirlo nunca más, fue un año de aprendizaje, espero que todos hayan dado vuelta la página porque este año será distinto”, sentenció.

Pero no se quedó ahí. “¡Quiero ganarlo todo! Para eso tenemos que trabajar bien, no quiero más gente en la clínica, el que no esté al 100% no va a jugar, personalmente me voy a encargar de decirle a Gustavo Quinteros quien no está para jugar. Lo primero es ganar la Supercopa ante la UC, luego el Campeonato Nacional”, remató.

Colo Colo venció 3-0 a Rangers en un amistoso de pretemporada. | Foto: Sebastián Órdenes | Colo Colo

Tras ello, los trabajos comenzaron con todo y luego se fueron a Talca, desde donde regresarán a Santiago el miércoles 17 para luego preparar el duelo por la Supercopa ante Universidad Católica este domingo 21 en el Estadio Nacional.

Colo Colo tiene su primer apretón de la temporada el 21 de marzo, cuando como campeón de la Copa Chile enfrentará a Universidad Católica por la Supercopa 2020, a partido único, y podrás verla en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.